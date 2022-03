Uống cà phê buổi sáng là tốt, uống theo 5 cách này còn tốt gấp bội: Bổ não, chống ung thư

Rất nhiều người có thói quen bắt đầu một ngày mới với một ly cà phê. Có hàng tá cách uống cà phê như cà phê đen nguyên chất; cà phê với kem, đường; với cả kem và đường; cà phê đá; cà phê nóng; cà phê lạnh với sữa, hoặc thậm chí là latte bí đỏ. Bạn có thể lựa chọn bất cứ cách uống nào mà mình thích. Nhưng làm sao để có thể xác định được đâu là thứ cà phê lành mạnh và cách uống cà phê nào không phải là tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hàng ngày?



Dưới sự tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng, tờ Eat This, Not That đã đưa ra 5 cách uống cà phê giúp bạn khỏe mạnh hơn và tăng tuổi thọ.

1. Uống cà phê đen

Ảnh: Shutterstock.

Một trong những cách uống cà phê lành mạnh nhất vào buổi sáng đó là uống cà phê đen.

"Cà phê nguyên chất chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể bạn chống lại stress oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do - yếu tố gây tổn thương tế bào - và các chất chống oxy hóa trong cơ thể) và hỗ trợ sức khỏe tổng thể", chuyên gia y tế Lauren Manaker, tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn sách về dinh dưỡng cho biết.

"Nếu uống cà phê với quá nhiều chất làm ngọt sẽ làm giảm bớt các tác dụng đối với sức khỏe của cà phê. Do đó, nếu có thể, hãy uống cà phê đen để có được lợi ích tối đa từ thức uống này."

2. Giảm chất tạo ngọt

Ảnh: Shutterstock

Thật khó để có thể theo dõi lượng đường mà bạn đã cho vào tách cà phê của mình, đặc biệt nếu bạn không tự pha chế mà đặt mua hoặc uống tại quán. Theo thời gian, lượng đường này có thể tăng lên và dẫn đến một số vấn đề sức khỏe không mong muốn.

Courtney D'Angelo, một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết: "Uống quá nhiều đường trong cà phê mỗi ngày có thể gây tăng cân đối với một số người và đối với những người khác, nó có thể dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2".

"Điều đó đặc biệt không tốt bởi bạn đang bắt đầu một ngày mới với lượng đường trong máu tăng vọt và có thể cơ thể bạn sẽ phải làm việc cả ngày để duy trì lượng đường này trong máu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu thèm ăn nhiều hơn các loại thực phẩm và đồ uống có chứa một lượng đường không tốt cho sức khỏe", chuyên gia dinh dưỡng D'Angelo cho hay.

3. Thêm protein vào cà phê

Ảnh: Shutterstock

Thêm protein vào cà phê nghe có vẻ không hợp lý nhưng thực sự bột protein có thể giúp tăng cường lượng chất dinh dưỡng nạp vào buổi sáng.

Chuyên gia D'Angelo nói: "Protein có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc xây dựng cơ bắp, giảm mỡ và cung cấp năng lượng cần thiết cho bạn trong suốt cả ngày. Protein cũng giúp bạn no lâu hơn. Nếu bạn dùng protein thay vì đường không lành mạnh và các loại kem khi uống cà phê, bạn đang giúp chính mình trong việc nâng cao sức khỏe".

4. Thêm bột nấm vào cà phê

Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn nghĩ rằng mình chỉ có thể thêm bột protein vào tách cà phê của mình thì chắc hẳn bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cho bột nấm vào tách cà phê mỗi buổi sáng cũng cực tốt đối với sức khỏe.

Chuyên gia Manaker nói: "Bột nấm có thể tạo thêm hương vị hấp dẫn cho tách cà phê của bạn và một số loại nấm nhất định có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ khi được uống liên tục".

Chuyên gia Manaker nói thêm rằng nấm không chỉ có thể giúp tăng cường trí não mà nấm linh chi còn được phát hiện là có đặc tính chống ung thư và tăng cường miễn dịch.

5. Không uống cà phê với cốc nhựa dùng một lần

Ảnh: Shutterstock

Cốc đựng cà phê bằng nhựa có chứa nhiều chất không tốt đối với sức khỏe.

Chuyên gia Manaker nói: "Chắc chắn, sử dụng cốc cà phê dùng một lần rất tiện lợi. Nhưng một số loại có thể chứa những hạt vi nhựa có thể gây hại cho cơ thể khi tan vào trong cà phê và được bạn uống vào. Hạt vi nhựa là một yếu tố mà theo thời gian có thể gây ra những tác động có hại đến sự cân bằng hormone và sức khỏe tổng thể của bạn. Do đó, thay vì sử dụng cốc nhựa, bạn nên sử dụng cốc sứ truyền thống".

(Nguồn: Eat This, Not That)

