Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là ai?

Theo thông tin mới nhất từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngành Y học năm 2025 có 117 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong đó, người trẻ nhất ở nhóm ứng viên giáo sư là Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến (46 tuổi) - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Anh quê xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (cũ), TP. Huế.

Bên cạnh công tác đào tạo, anh giữ nhiều trọng trách trong các tổ chức nghề nghiệp như Phó Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân hội Vữa xơ động mạch Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Giấc ngủ miền Trung, Ủy viên Thường vụ Hội Nội khoa và Hội Giấc ngủ Việt Nam; là hội viên FESC, FACC, FSCAI.

Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến (Ảnh: Bệnh viện trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế)

Năm 2007, Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến nhận bằng Thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội khoa trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Sau đó, anh nhận bằng Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội - Tim mạch tại trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Đến năm 2015, anh được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y học.

Hành trình của anh Hoàng Anh Tiến gắn bó với trường Đại học Y Dược Huế. Năm 1997, chàng trai 18 tuổi thi đỗ thủ khoa khối B vào Đại học Huế, theo học trường Đại học Y khoa (nay là trường Đại học Y Dược Huế).

Tốt nghiệp năm 2003, anh được giữ lại trường làm giảng viên, tiếp tục con đường nghiên cứu. Chỉ sau vài năm, anh trở thành giảng viên chính, rồi đảm nhận nhiều vị trí quản lý: Phó Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm tim mạch.

Hơn 19 năm làm nghề, Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 47 học viên cao học/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú. Anh cũng hoàn thành 15 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, bao gồm 2 đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm 1 đề tài); 4 đề tài cấp tỉnh (chủ nhiệm 1 đề tài); 7 đề tài cấp Đại học Huế (chủ nhiệm 3 đề tài); đang chủ nhiệm 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp Đại học Huế.

Anh công bố 180 bài báo khoa học, trong đó 45 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 18 cuốn sách thuộc nhà xuất bản uy tín (chủ biên hoặc đồng chủ biên 14 cuốn sách).

Năm 28 tuổi, Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến đạt 3 giải thưởng về nghiên cứu khoa học. Trong đó, có giải xuất sắc hội nghị khoa học trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc lần thứ 14 với đề tài: “Nghiên cứu hội chứng ngưng thở lúc ngủ bằng máy SASD-07 tự tạo”. Đặc biệt, đề tài này đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân: Dùng máy theo dõi nhịp thở tự tạo SASD-07 (Sleep Apnea Syndrome Detective) để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ.

Với những cống hiến, Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến nhiều lần được ghi nhận với những phần thưởng cao quý. Anh được Trung ương Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2007, được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng huy chương và bằng lao động sáng tạo. Anh cũng được trao danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam 2011, Quả cầu vàng về khoa học công nghệ năm 2012.

Năm 2024, anh Hoàng Anh Tiến được Thủ tướng trao Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Anh cũng nhiều lần nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam... vì những đóng góp của mình.

Ngoài giờ giảng dạy và nghiên cứu, Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến trực tiếp điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. Anh nhiều lần tham gia các chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu vùng xa.



