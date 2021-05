Ủng hộ Israel, trang Facebook 75 triệu người theo dõi bị "bay màu" sau cuộc tấn công mờ ám của phe Hồi giáo?

Facebook đã xóa bỏ một trang fanpage ủng hộ Israel có hơn 75 triệu người theo dõi. Việc này được thực hiện trong bối cảnh cuộc xung đột tồi tệ nhất ở dải Gaza trong nhiều năm qua đang bùng phát và leo thang không điểm dừng.

Trang Jerusalem Prayer Team (tạm dịch: Đội cầu nguyện Jerusalem), vốn được thành lập vào năm 2002 và là trang Facebook Cơ đốc giáo lớn nhất, mới đây đã bị Facebook xóa.

Tiến sĩ Mike Evans, người sáng lập trang, tuyên bố rằng những người chỉ trích trang đã đăng "hơn một triệu" bình luận và sau đó tự báo cáo bài đăng của chính họ là bài đăng "nhảm nhí".

Phát biểu với Mạng truyền thông Cơ đốc giáo (CBN), ông Evans tuyên bố có 'một nỗ lực có tổ chức của các cơ quan Hồi giáo cực đoan nhằm đạt được mục tiêu này.'

'Họ đã đăng hơn một triệu bình luận trên trang fanpage của chúng tôi, và sau đó những người này liên hệ với Facebook nói rằng họ chưa bao giờ đăng gì lên đây cả. Đó hoàn toàn là một trò lừa đảo và gian lận. Đó là một kế hoạch lừa đảo, rất tinh vi của những người Hồi giáo cực đoan".

Ông cũng nói thêm rằng các bài đăng đã bao gồm các bình luận bài Do Thái, chẳng hạn như ảnh và trích dẫn của Adolf Hitler, có thể đã kích hoạt bộ lọc từ khóa nhạy cảm của Facebook.

Người phát ngôn của Facebook cho biết: "Chúng tôi đã xóa trang Facebook của Đội Cầu nguyện Jerusalem do vi phạm các quy tắc của chúng tôi về chống thư rác và hành vi không chính thống", đồng thời công ty cũng cho biết vụ việc đã "kết thúc".

Người sáng lập trang không cung cấp bằng chứng về tuyên bố của mình, nhưng nói rằng nhóm đã kêu gọi Facebook khôi phục trang của họ.

"Các Trang này đã bị hệ thống của chúng tôi xóa do không tuân thủ Chính sách cộng đồng. Đáng buồn là chúng tôi không thể xem xét các kháng nghị vào lúc này do thiếu hụt người đánh giá do đợt bùng phát dịch Covid-19," phía Facebook cho biết.

"Vì họ không thể truy cập fanpage của mình, điều này có nghĩa là khiếu nại không còn là một lựa chọn. Chúng tôi không thể thực hiện thêm hành động nào đối với các trang này. Hãy coi quyết định này là cuối cùng".