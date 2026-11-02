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Ứng dụng công nghệ đặc biệt của Ukraine bị hack, phát cảnh báo giả về hạt nhân

Kông Anh
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Lực lượng Không quân Ukraine thông tin ứng dụng cảnh báo không kích của chính phủ Ukraine bị tấn công mạng khiến nhiều cảnh báo giả được gửi đi.

Theo Reuters, trong một thời gian ngắn hệ thống cảnh báo không kích của Ukraine bất ngờ hiển thị Kiev và nhiều khu vực khác được đặt trong tình trạng báo động hạt nhân và hóa học cũng như mối đe dọa giao tranh đường phố. Thời điểm đó, còi báo động vang lên trên khắp cả nước.

Cụ thể, người dân nhận được cảnh báo trên ứng dụng Air Alert với nội dung: “Cảnh báo hạt nhân sắp diễn ra trên toàn Ukraine! Đừng lo lắng, tên lửa Oreshnik đang trên đường đến”.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, lực lượng Không quân Ukraine xác nhận cảnh báo được phát đi trong bối cảnh ứng dụng bị tấn công mạng. “Ứng dụng cảnh báo trên không dường như bị ảnh hưởng bởi kẻ thù. Không có mối đe dọa phóng xạ! Hãy bình tĩnh và theo dõi các cập nhật của chúng tôi trên kênh của chúng tôi!”, thông báo có đoạn.

Theo Bộ Chuyển đổi Số Ukraine, ứng dụng cảnh báo không kích không hoạt động, nhưng phương tiện cảnh báo công chúng khác vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, một số thống đốc tỉnh thông tin hệ thống cảnh báo đã can thiệp và khuyên người dân yên tâm vì không có mối đe dọa nào.

Đến nửa đêm theo giờ địa phương, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết mặc dù hệ thống cảnh báo toàn quốc hoạt động bình thường trở lại, nhưng người dân vẫn nên tiếp tục theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và lắng nghe tín hiệu được phát trên loa phóng thanh.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi người dân không nhấp vào liên kết từ những nguồn không xác định và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng”, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cảnh báo.

Theo kênh tin tức Telegram Mash của Nga, một nhóm tin tặc tự xưng là Hitcore nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập. Các tin tặc tuyên bố lừa một nhân viên của một công ty Ukraine trao quyền truy cập vào máy tính của anh ta.

Trong diễn biến khác, ứng dụng di động của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng bị tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch trong công chúng. Hiện tại, Nga đang nỗ lực để khôi phục hoạt động của ứng dụng.

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