Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững với chủ đề “Ứng dụng bảo vệ sinh học trong nông nghiệp thích ứng với khí hậu” tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững năm 2023 tại Đại học Cần Thơ, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững với chủ đề “Ứng dụng bảo vệ sinh học trong nông nghiệp thích ứng với khí hậu” được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với sự tham dự của nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.

PGS.TS Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội thảo do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cùng Tổ chức hợp tác quốc tế và nghiên cứu nông nghiệp Pháp (CIRAD); Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Nông Lâm TPHCM; Học viện Nông nghiệp; Trường Đại học Tây Nguyên; Viện Bảo vệ thực vật phối hợp tổ chức.

Báo cáo các phiên chuyên môn tại Hội thảo.

Qua hội thảo tạo diễn đàn để trao đổi kiến thức, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế về bảo vệ sinh học toàn cầu. Bên cạnh đó, sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng về phòng trừ sinh học sinh vật hại cây trồng; các thành tựu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một diễn giả nước ngoài trình bày tham luận.

Nhiều chủ đề thảo luận đáng lưu ý như “Các giải pháp bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường; “Công nghệ sinh học và chọn tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu”; “Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp; “Chế phẩm sinh học trong nông nghiệp”...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Trong 3 ngày diễn ra Hội thảo, ngoài báo cáo phiên toàn thể còn có nhiều báo cáo các phiên chuyên môn; đi thực địa; thảo luận chung, xây dựng mạng lưới và kết nối giữa các bên liên quan, định hướng cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.