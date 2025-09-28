UNESCO công nhận 26 khu dự trữ sinh quyển mới

Theo hãng tin AP, hôm 27-9 tại Hàng Châu - Trung Quốc, UNESCO đã công nhận 26 khu dự trữ sinh quyển mới ở 21 quốc gia, nâng tổng số khu dự trữ sinh quyển được công nhận từ năm 1971 trên khắp thế giới lên 785 địa điểm tại 142 quốc gia.

Các khu dự trữ sinh quyển là nơi tồn tại một số hệ sinh thái phong phú và mong manh nhất hành tinh, không chỉ bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt mà còn cả những khu vực con người sinh sống và làm việc. Việc công nhận sẽ đòi hỏi các nhà khoa học, cư dân và quan chức chính phủ cùng nhau hợp tác để cân bằng giữa bảo tồn và nghiên cứu với các nhu cầu kinh tế và văn hóa địa phương.

Các địa điểm mới được công nhận bao gồm quần đảo Raja Ampat của Indonesia và vùng biển xung quanh, nơi sinh sống của hơn 75% các loài san hô trên trái đất, các loài rùa biển quý hiếm và rừng mưa nhiệt đới. Nền kinh tế nơi đây phụ thuộc vào đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp quy mô nhỏ và du lịch.

Công viên biển Raja Ampat bao gồm quần đảo Raja Ampat ở Indonesia và vùng biển xung quanh Ảnh: CONSERVATION ATLATS

Ngoài ra còn có khu dự trữ sinh quyển Snæfellsnes ở Iceland sở hữu cảnh quan độc đáo bao gồm các đỉnh núi lửa, cánh đồng dung nham, vùng đất ngập nước, đồng cỏ và sông băng, nơi dân số 4.000 người sống bằng nghề cá, chăn nuôi và du lịch. Khu dự trữ rộng gần 1.500 km2 này cực kỳ quan trọng với Iceland vì chứa đến hơn 70% các loài thực vật của nước này.

Tại Angola, khu dự trữ sinh quyển Quiçama trải dài 206 km dọc bờ biển Đại Tây Dương là một "khu bảo tồn đa dạng sinh học" với các thảo nguyên, rừng, đồng ngập nước, cửa sông và đảo, nơi sinh sống của voi, lợn biển, rùa biển và hơn 200 loài chim. Sinh kế của người dân địa phương bao gồm chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt cá và sản xuất mật ong.

Ông António Abreu, người đứng đầu chương trình dự trữ sinh quyển của UNESCO, cho biết khái niệm về khu dự trữ sinh quyển nghĩa là bảo tồn đa dạng sinh học phải là trụ cột của phát triển kinh tế - xã hội và có thể đóng góp cho nền kinh tế. Song song với việc công nhận các khu dự trữ sinh quyển mới, UNESCO cũng thông qua kế hoạch hành động chiến lược 10 năm bao gồm nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu.