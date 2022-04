Ukrinform: TT Zelensky tước quân hàm 2 Tướng cấp cao, chỉ đích danh "kẻ phản bội"

Theo phóng viên của Ukrinform, ông Zelensky đã tuyên bố điều này qua bài phát biểu trực tuyến.



"Hôm nay, một quyết định nữa được đưa ra liên quan đến những kẻ phản diện. Giờ tôi không có thời gian đối phó với toàn bộ những kẻ phản bội, nhưng dần dần chúng sẽ bị trừng phạt"- Ông Zelensky cho biết đêm 31/3.

"Đó là lý do tại sao ông Andriy Olehovych Naumov cục trưởng An ninh Nội địa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), và Kryvoruchko Oleksandrovych, cựu giám đốc Sở An ninh tỉnh Kherson không còn giữ quân hàm tướng nữa" – Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ hành vi mà ông gọi là "phản bội" của hai tướng bị cách chức, song nhấn mạnh rằng: "Những sĩ quan cấp cao không xác định được đâu là tổ quốc của họ, vi phạm lời thề trung thành với nhân dân Ukraine và bảo vệ tự do, độc lập của đất nước, chắc chắn sẽ bị tước quân hàm. Những sĩ quan cấp tướng như vậy không có chỗ ở đây".

