Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai (22/9) đưa tin, quân đội nước này đã tấn công các kho đạn dược và máy bay không người lái của quân đội Nga ở các khu vực Donetsk và Luhansk.

"Quân đội Nga đã tìm cách phân phối đạn dược cho Tiểu đoàn xe tăng số 17 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 70 gần Bohdanivka, vùng Luhansk và phân bổ hơn 19.000 máy bay không người lái cho các đơn vị ở vùng Donetsk", thông báo của cơ quan này nêu rõ.

Theo báo cáo, các xe tải của Nga được cho là đã vận chuyển hàng chục nghìn quả mìn, lựu đạn, đạn xe tăng, đạn pháo và các loại đạn dược khác đến kho dã chiến của trung đoàn xe tăng. Trong khi đó, lô hàng máy bay không người lái bao gồm nhiều loại như Molniya, Boomerang, Vandal Novgorodsky, Gorynych,...cùng các thiết bị đi kèm như pin, mô-đun liên lạc.

Cũng trong ngày 22/9, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine xác nhận đã tập kích tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở tỉnh Kaluga, phá hủy một bệ phóng và một radar.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.