Ukraine tung video tập kích hàng loạt thiết bị quân sự Nga ở Crimea
Quỳnh Như
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) công bố một đoạn video và cho biết máy bay không người lái của đơn vị này đã tấn công hàng loạt thiết bị quân sự Nga ở Crimea, bao gồm radar 96L6 của hệ thống tên lửa đất đối không S-400, radar P-18 Terek, radar 55Zh6U Nebo-U và tàu đổ bộ loại BK-16. DIU lưu ý rằng vụ tập kích đã làm suy yếu đáng kể khả năng giám sát và phát hiện mục tiêu của Nga trong khu vực. Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Theo Tiền Phong
