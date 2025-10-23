Ukraine tung đòn sâu nhất vào lãnh thổ Nga, Nga ra quân quy mô lớn

Đợt tấn công diễn ra vào rạng sáng 22-10, nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng quan trọng, bao gồm một nhà máy cơ khí ở Mordovia và một khu phức hợp dầu mỏ lớn ở Dagestan.

Tờ Kyiv Post dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Mordovia, ông Artyom Zdunov, xác nhận khu vực này đã hứng chịu "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) quy mô lớn" rạng sáng 22-10.

Ông Artyom Zdunov cho biết một nhà máy công nghiệp bị hư hại nhưng không nêu tên cụ thể. Ông khẳng định không có thương vong.

Trong khi đó, hãng tin độc lập ASTRA của Nga đưa tin cuộc tấn công đã nhắm vào nhà máy Cơ khí Saransk, nằm ở TP Saransk, cách Moscow 632 km về phía Đông.

Nhà máy cơ khí Saransk là một phần của tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec, chuyên sản xuất thuốc súng, vật liệu pháo và nhiên liệu tên lửa.

Với khoảng cách 700 km từ biên giới Ukraine, cuộc tấn công này được xem là một trong những đòn đánh bằng drone sâu nhất từng được biết đến vào lãnh thổ Nga.

Ảnh vệ tinh khu phức hợp trung chuyển dầu Dagnefteprodukt bị nhắm tới. Ảnh: Supernova+/Telegram

Tại miền Nam nước Nga, máy bay không người lái cũng tấn công khu vực Dagestan, cách Ukraine gần 1.200 km.

Người đứng đầu khu vực này là ông Sergey Melikov, xác nhận rằng một cơ sở đã bị tấn công nhưng không nêu tên.

Theo kênh giám sát Supernova+ của Ukraine, mục tiêu là khu phức hợp trung chuyển dầu Dagnefteprodukt - khu phức hợp lớn nhất ở Bắc Caucasus.

Một kênh Telegram khác của Nga lại cho rằng đó là nhà máy lọc dầu Dagnotech. Cả hai cơ sở này đều đã được quốc hữu hóa.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hoặc đánh chặn 33 drone Ukraine trong đêm 21-10 ở nhiều khu vực (bao gồm Bryansk, Leningrad, Rostov và Pskov), nhưng không hề đề cập đến các cuộc tấn công sâu tại Mordovia hay Dagestan.

Cuộc tấn công đêm 21-10 xảy ra chỉ vài ngày sau một loạt các đòn thọc sâu khác vào ngày 19-10, khi Ukraine xác nhận đã nhắm vào các cơ sở dầu khí ở vùng Samara và Orenburg, cách tiền tuyến khoảng 1.000 đến 1.500 km.

Cuộc tấn công đó đã gây cháy và hư hại nghiêm trọng tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và nhà máy xử lý khí đốt Orenburg.

Kể từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các cơ sở và đường ống dẫn dầu khí của Nga. Trang Bloomberg đưa tin gần 1/3 số nhà máy lọc dầu của Nga bị ảnh hưởng.

Theo đài CNN, sáng sớm ngày 22-10, Nga phát động một cuộc không kích quy mô lớn bằng drone, tên lửa và máy bay chiến đấu trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều "thành phố dân sự".

Do vụ tấn công, công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo buộc phải thực hiện cắt điện khẩn cấp trên hầu hết các khu vực.