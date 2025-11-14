Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) Robert Madyar Brovdi, trong một tuyên bố cho biết, vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, đơn vị Birds of the Madyar đã thực hiện một cuộc tấn công căn cứ lưu trữ và bảo dưỡng UAV tấn công trinh sát Orion của Nga gần Kirovske ở Crimea. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại.

Theo quan chức Ukraine, máy bay không người lái Orion của Nga là dòng UAV cỡ lớn, chủ yếu được sử dụng để trinh sát, có thể mang theo tới 250 kg thuốc nổ. Thiết kế của UAV này được đánh giá tương đồng với máy bay không người lái Reaper của Mỹ, với chi phí sản xuất ước tính lên tới hơn 5 triệu USD.

Ukraine tập kích trận địa UAV của Nga ở Crimea

Ông Robert Madyar Brovdi nhận định, UAV này có thể mang bom và tên lửa không đối đất, hoạt động liên tục trong 24 giờ ở độ cao lên tới 7.500 m, đồng thời được xem là khí tài hiếm và đắt đỏ của Nga.

Trong một diễn biến mới, truyền thông Ukraine đưa tin, vào ngày 14/11, các lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Novorossiysk của Nga.

Người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC), ông Andriy Kovalenko sau đó công bố một đoạn video đồng thời cho biết, vụ tập kích đã đánh trúng cảng dầu ở Novorossiysk.

Theo một số kênh Telegram, cuộc tấn công cũng có thể đã đánh trúng nơi bố trí hệ thống phòng không S-300/400 tại khu vực của đơn vị quân đội 1537 thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không Nga.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Orion hay còn gọi là Inokhodets, do hãng Kronstadt chế tạo. UAV này có tốc độ tối đa 200 km/h, trần bay 7.500 m, phạm vi hoạt động 1.440 km. Thời gian bay tối đa của UAV với tải trọng tiêu chuẩn là 24 giờ.

Phiên bản xuất khẩu Orion-E có trọng lượng cất cánh tối đa 1.000 kg, có thể mang theo trọng tải hơn 200 kg.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy bay không người lái Orion có thể mang theo 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa (bao gồm tên lửa Kh-50, bom UPAB-50, FAB-50, KAB-550.