Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

Rạng sáng 11-8 (giờ địa phương), máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "A" thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), đã tấn công các cơ sở sản xuất của nhà máy chế tạo thiết bị Arzamas nằm ở vùng Nizhny Novgorod của Nga.

Ukrinform dẫn thông tin từ SSU cho hay đây là một phần trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga chuyên sản xuất thiết bị con quay hồi chuyển, hệ thống điều khiển, máy tính trên khoang và các bộ phận hệ thống cho tên lửa Kh-32 và Kh-101.

Ít nhất 4 UAV Ukraine đã đánh trúng nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đêm 10 rạng sáng 11-8. Ảnh: Ukrinform

Nhà máy bị tấn công thuộc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật Nga vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và New Zealand. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 759 km.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 4 máy bay không người lái của SSU đã đánh trúng mục tiêu.

"Mọi cơ sở công nghiệp – quân sự của Nga phục vụ xung đột tại Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Kiev. SSU tiếp tục phi quân sự hóa các cơ sở sản xuất vũ khí dùng để tấn công các thành phố Ukraine"- một nguồn tin của SSU khẳng định.

SSU trước đó vào ngày 9-8 cũng dùng máy bay không người lái tập kích một kho chứa UAV Shahed tại làng Kzyl-Yul thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga.