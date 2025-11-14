Ukraine sắp triển khai 'bức tường chống đạn'

Công ty khởi nghiệp kiêm nhà phát triển Atreyd (Pháp) cho biết, hệ thống phòng thủ được tạo thành từ nhiều máy bay không người lái nhỏ, thiết kế để ngăn chặn các mục tiêu đang bay tới, giống như một "bãi mìn UAV" trên không.

Hệ thống phòng thủ này đã được chuyển đến Kiev và dự kiến triển khai trong vài tuần tới. Đây là hệ thống phòng thủ duy nhất trên thế giới và Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu.

Giai đoạn đầu, hệ thống phòng thủ được dùng để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trước máy bay không người lái tấn công. Nếu chứng minh được hiệu quả trước UAV Shahed (Geran-2) và Gerber của Nga, hệ thống này có thể được triển khai gần tiền tuyến hơn để đánh chặn bom lượn (KAB).

Theo Atreyd, hệ thống mới là lớp phòng thủ cuối cùng chống lại các mối đe dọa trên không như UAV tấn công và bom lượn. Hệ thống bao gồm máy bay không người lái đánh chặn FPV, tích hợp với các mô-đun phát hiện và dẫn hướng mục tiêu. Khi được triển khai, các UAV này tạo thành một "bức màn phòng thủ"!trên không, có khả năng phóng tự động từ các điểm chuyên dụng.

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa việc đánh chặn dựa trên quỹ đạo mục tiêu, có thể hoạt động không cần GPS và đặc biệt thích hợp trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp ở Ukraine. Ngoài ra, hệ thống còn duy trì bản đồ 3D của khu vực tác chiến và trang bị nhận dạng bạn - thù (IFF) để tránh nhầm lẫn.

Atreyd cho biết hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tự động, cho phép một người vận hành điều khiển cùng lúc tới 100 máy bay không người lái sau khi được huấn luyện cơ bản. Mỗi UAV đánh chặn hoạt động ở độ cao vài nghìn mét, có thể tự quay về căn cứ nếu không cần tác chiến.

Công ty khẳng định các cuộc thử nghiệm nội bộ đã thành công, và cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên tại Ukraine sẽ là cơ hội để xác nhận khả năng điều khiển đồng thời 100 UAV trong điều kiện thực tế.

Atreyd không nêu rõ tên của hệ thống phòng thủ nhưng theo trang web chính thức của công ty, hệ thống này nhiều khả năng là Drone Wall System (Tạm dịch: Hệ thống tường chắn máy bay không người lái- DWS-1). Phiên bản này bao gồm 200 máy bay đánh chặn FPV, được quảng bá như giải pháp chống bom lượn KAB của công ty.