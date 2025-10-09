Ukraine sắp nhận hàng chục máy bay chiến đấu F-16 từ Bỉ

Những chiếc F-35 mới đã được đưa đến căn cứ không quân Florennes, biên chế cho Phi đội số 1, dự kiến sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phản ứng nhanh vào năm 2027. Bỉ có kế hoạch duy trì đội bay F-16 đến năm 2028, trước khi thay thế hoàn toàn bằng F-35, cho phép quá trình chuyển đổi “mềm” mà vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu.

Theo đó, các tiêm kích F-16 cũ sẽ được rút dần khỏi biên chế và sớm chuyển giao cho Ukraine, giúp tăng cường sức mạnh không quân và năng lực phòng thủ cho nước này.

Trước đó, vào tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Hadja Lahbib tuyên bố nước này sẽ bắt đầu chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sớm nhất là vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, bà không nêu rõ số lượng máy bay dự kiến được chuyển giao.

Tháng 5/2024, Bỉ ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Một phần trong thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp khoảng 30 máy bay chiến đấu F-16, thời gian bắt đầu từ năm 2024 đến 2028.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.