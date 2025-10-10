Ukraine rung chuyển trước đợt tấn công mới của Nga

Không quân Ukraine đưa tin, đêm ngày 9, rạng sáng 10/10, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp với gần 500 vũ khí vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trong đó, bao gồm 465 máy bay không người lái (UAV), 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 14 lửa đạn đạo Iskander-M, 12 lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69.

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ các tỉnh Kursk, Millerovo, Shatalovo, Oryol, Shakhty, Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được khai hỏa từ Rostov, Bryansk, Lipetsk và bán đảo Crimea.

Cơ quan này cho biết, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 405 máy bay không người lái và 15 tên lửa của Nga, 14 tên lửa không đến được mục tiêu. Tuy nhiên, 13 tên lửa và 60 UAV khác đã tấn công vào 19 địa điểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm 10/10 nhấn mạnh: "Cuộc tấn công của Nga nhằm vào ngành năng lượng tiếp tục bị chặn đứng ở nhiều nơi, nhưng vẫn gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là một hành động có chủ đích".

Theo ông, các khu vực Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad và Kherson đều ghi nhận thiệt hại, trong đó nhiều nơi mất điện. Hiện công tác khôi phục nguồn cung cấp năng lượng và hạ tầng thiết yếu đang được khẩn trương tiến hành.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng vẫn là mục tiêu chính của các cuộc không kích của Nga. Ông kêu gọi Mỹ và đồng minh châu Âu tăng cường hỗ trợ phòng không và tìm giải pháp ngoại giao nhằm giảm leo thang xung đột.

"Ukraine cần những hành động thực chất, không chỉ là lời hứa. Chúng tôi mong Mỹ, châu Âu và các nước G7 có bước đi quyết liệt hơn - cung cấp hệ thống phòng không và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga", ông nói.