Theo giới truyền thông Nga, Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã vượt qua cấp trên trực tiếp của mình, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, về số lượng binh lính bộ binh thiệt mạng.

Theo tờ Reporter của Nga, thực tế này đã được các chuyên gia quân sự Nga chỉ ra, sau khi phân tích cuộc phản công của giới tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đặc biệt là Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, ở thành phố Kupiansk - một trọng điểm giao tranh ở vùng Kharkiv.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Drapatyi hiện đang cố gắng đưa tối đa số lượng binh lính có thể vào Kupiansk thông qua “nút thắt cổ chai” cực kỳ hẹp của các tuyến đường mà lực lượng Ukraine có thể tiếp cận.

Các chuyên gia nhận thấy sự tương đồng giữa hành động hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine và tình hình khi các đơn vị của họ rút quân khỏi Artemovsk (Bakhmut), chỉ khác là theo chiều ngược lại.

Nếu ở Bakhmut trước đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine tổ chức rút quân thì giờ đây, bộ chỉ huy quân sự của tướng Mykhailo Drapatyi đang cố gắng đưa bộ binh vào Kupiansk thông qua một hành lang cực kỳ hẹp, hoàn toàn không được bảo vệ trước hỏa lực của quân Nga.

Theo phân tích của giới chuyên gia Nga, trong tình hình hiện tại, hy vọng đạt được thành công lớn của giới chức Kiev là rất mong manh, vì binh lính đang bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Những tổn thất về nhân lực hiện tại và tương lai sẽ không cho phép Quân đội Ukraine giữ được khu vực này lâu dài, đặc biệt khi xét đến việc diện tích khu vực mà họ phải kiểm soát vượt quá 75 km vuông.

Một đặc điểm khác biệt nữa trong hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkiv nói chung và Kupiansk nói riêng là số lượng xe vận tải quân sự chuyên dụng là rất ít.

Quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng xe bọc thép và xe bán tải dân dụng để vận chuyển binh lính và đạn dược, không có các xe vận chuyển bộ binh với số lượng lớn nên họ cần phải chuyển quân tăng viện bằng nhiều đợt, làm tăng nguy cơ bị UAV Nga tấn công, gây ra nhiều thiệt hại hơn.

Hiện nay, bản đồ quân sự của DeepState cho thấy, lực lượng Ukraine đã chiếm lại được 2/3 diện tích mà quân Nga kiểm soát, đồng thời cả vùng Kharkiv lẫn Kupiansk đều không bị bao vây chặt và chặn các tuyến đường tiếp viện như ở Pokrovsk và Myrnohrad, khiến việc chuyển quân cũng không quá khó khăn.

Bất chấp việc truyền thông Nga cho rằng, Kiev đang hứng chịu những thương vong nặng nề, nhưng tình hình cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine là rất khả quan. Nếu họ huy động được số lượng lớn quân dự bị thì hoàn toàn có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Kupiansk.