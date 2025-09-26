Ukraine nói Nga dùng gấp đôi đạn dược nhưng không đạt được mục tiêu

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

“Có thể nói rằng chiến dịch xuân hè của Nga đã bị gián đoạn”, ông Syrskyi nói với các phóng viên tại một cuộc họp.

Theo ông Syrskyi, kế hoạch của Nga trong việc tạo ra một “vùng đệm” ở các tỉnh Sumy và Kharkiv, giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk cũng như toàn bộ vùng Donetsk đã thất bại.

Ông Syrskyi cho biết kể từ đầu mùa hè, quân đội Nga đã tấn công bằng một chiến thuật mà ông gọi là "ngàn nhát cắt", với một số lượng lớn các cuộc tấn công bộ binh nhỏ. "Chiến thuật này bao gồm việc sử dụng đồng thời các nhóm tấn công nhỏ, mỗi nhóm 4-6 quân nhân, tận dụng địa hình, khe núi và các khu vực rừng rậm, với mục tiêu chính là xâm nhập càng sâu càng tốt vào lãnh thổ của Ukraine”, tổng tư lệnh nói.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cũng tại cuộc họp, ông Syrskyi cho biết, một nhánh mới đang được thành lập trong Không quân Ukraine - nhánh chuyên về hệ thống phòng không không người lái.

"Việc bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc không kích của đối phương là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, tổng thống và lực lượng quốc phòng. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc tăng cường số lượng hệ thống phòng không, chúng tôi cũng đang phát triển các lĩnh vực khác nhằm nâng cao hiệu quả trong việc chống lại các cuộc không kích. Chúng tôi hiện đang trong quá trình thành lập một nhánh mới của Không quân là hệ thống phòng không không người lái”.