Con số này được trích dẫn từ Kênh Telegram “Legitimny” mới đây đã trích dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,3 triệu máy bay không người lái (UAV) trong chín tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, trang tin này nhấn mạnh rằng, con số thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo, do số liệu của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine chỉ thống kê số lượng UAV được cung cấp từ nguồn chính thức của Bộ Quốc phòng.

“Legitimny” dẫn báo cáo cho biết, tổn thất mất máy bay không người lái được thống kê trong các khu vực chiến sự là khoảng 50%, tổn thất trong quá trình vận chuyển ra tiền tuyến là 8%, tổn thất trong khu vực cất trữ lên tới 32% và tổn thất trong quá trình sản xuất là 10%.

Tuy nhiên, tác giả của ấn phẩm này cho biết thêm rằng, những số liệu thống kê này chỉ bao gồm các vụ mất máy bay không người lái chiến đấu FPV, còn trong thực tế, mỗi ngày Quân đội Ukraine mất một số lượng lớn máy bay không người lái các loại khác.

“Điều này không bao gồm máy bay không người lái trinh sát từ nguồn của Quân đội Ukraine và máy bay không người lái mà các đơn vị tự mua từ trại huấn luyện và máy bay không người lái tầm xa” - kênh Telegram Ukraine lưu ý,

Ngoài ra, trang tin Ukraine còn nhấn mạnh rằng nhiều, UAV chỉ đơn giản là bị thống kê loại biên để rửa tiền trong một vụ án tham nhũng.

“Trên lý thuyết thì chúng tồn tại, nhưng thực tế thì không. Nhiều đơn vị liên tục kêu ca thiếu máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao giới tinh hoa Ukraine đang làm giàu nhờ chiến tranh và muốn kéo dài cuộc chiến, biến họ thành triệu phú” - “Legitimny” kết luận.

Cần nói thêm rằng, ngoài tình trạng thiếu hụt máy bay không người lái, Bộ Tư lệnh Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang phàn nàn về tình trạng tổn thất nghiêm trọng đối với các nhân viên điều khiển UAV, do hoạt động tìm diệt của quân Nga.

Thậm chí, giới quân sự còn nhận xét rằng, điều khiển thiết bị bay không người lái đã trở thành nghề nguy hiểm nhất trong Quân đội Ukraine, khi Lực lượng Vũ trang Nga đang tích cực săn lùng những nhân viên được đặt biệt danh là “người chim” này.