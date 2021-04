Hả hê vì Pantsir-S1 lâm nạn, dân mạng Thổ tuyên bố "sân chơi kế tiếp của UAV là Ukraine"

Mới đây, nhật báo Politika của Serbia dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này cho biết một sự cố đã xảy ra gần cầu Ostružnički, ngoại ô Thủ đô Beograd vào sáng 9/4 khi một tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 đã gặp tai nạn giao thông.

Một quân nhân Serbia đã bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.



Cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ, khu vực xung quanh cầu Ostružnički đã được Quân đội Serbia phong tỏa.

Chiếc xe tải nằm trong một nhóm khí tài quân sự đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận tại khu huấn luyện Pasuljanska Livada.



Theo Defenseworld.net, Quân đội Serbia đã được phía Nga bàn giao 1 khẩu đội bao gồm 6 tổ hợp Pantsir-S1 vào đầu năm 2020 theo một thỏa thuận được ký trước đó 1 năm.

Các quân nhân Serbia phối hợp xử lý vụ việc.

Bên cạnh các bình luận vui cho rằng "vodka" hoặc "alcohol" (rượu) là "hung thủ", tài khoản mạng xã hội Twitter "Oryx" của 2 nhà phân tích quân sự tự do Stijn Mitzer và Joost Oliemans tỏ ra "nghiêm túc":

"Chỉ cần mỗi ngày nghiền nát 1 tổ hợp Pantsir-S1, sẽ khiến Bayraktar TB2 (máy bay không người lái tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) phải tránh xa".

Bình luận này ngay lập tức đã "gây bão", với các ý kiến trái chiều liên quan tới 2 khí tài quân sự từng đối đầu ở Libya, Syria và có thể sắp tới là Ukraine.

Tài khoản "PN1" được cho là của một cộng tác viên của tờ RT (Nga) đáp trả:

"(Hãy) ngừng quảng cáo (cho Bayraktar) TB-2, đó là một máy bay không người lái chiến thuật mặc dù đáng chú ý nhưng khá tầm thường.

Chỉ sự thiếu hiểu biết của (các lực lượng) Armenia mới khiến chúng phát huy tác dụng (ám chỉ vai trò của Bayraktar TB2 trong xung đột Nagorno-Karabakh).

Các tổ hợp Pantsir-S1 của Serbia trong một cuộc tập trận.

Ngay lập tức, một tài khoản mạng xã hội Twitter người Thổ đã trả đũa bình luận nói trên bằng một đồ họa với hình ảnh 13 chiếc Bayrakrar TB2 với các thông điệp "Game of Drone" (Trò chơi của Máy bay không người lái) và "No Where to Run" (Không nơi trốn chạy) với bình luận:

"Game of Drones 1 - IDLIB (chiến sự tây bắc Syria 2020)

Game of Drones 2 - LIBYA (chiến sự Libya 2019 - 2020)

Game of Drones 3 - KARABAKH (xung đột Nagorno-Karabakh 2020)

Game of Drones 4 - UKRAINE".

Nhiều khả năng đồ họa và bình luận nói trên được lấy ý tưởng từ loạt phim truyền hình nổi tiếng "Game of Throne" (Trò chơi Vương quyền).

Hiện các hình ảnh và tin tức của vụ tai nạn vẫn đang được các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với tốc độ chóng mặt.