Ukraine khoe tiêm kích Mirage 2000 hạ tên lửa hành trình Nga

Ngày 17/11, Không quân Ukraine công bố video cho thấy tiêm kích Mirage 2000 do Pháp cung cấp đang tuần tra chiến đấu, mũi máy bay được trang bị tên lửa không đối không và 6 ký hiệu tên lửa hành trình Nga ở phía dưới vòm kính, tương ứng với số mục tiêu nó bắn hạ kể từ khi được bàn giao cho Ukraine.

Video có chú thích: "Mirage 2000 của Không quân Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, chờ đợi tin tốt từ Pháp".

Cận cảnh tiêm kích Mirage 2000 của Ukraine do Pháp cung cấp. (Ảnh: Không quân Ukraine)

Trong cảnh quay khác, tiêm kích Mirage 2000 được nhìn thấy mang theo hai tên lửa tầm gần Matra R550 Magic 1 dẫn đường bằng hồng ngoại dưới cánh, bổ sung bởi hai thùng nhiên liệu ngoài. Cùng với đó, chiến đấu cơ Ukraine phóng đạn, nhưng chưa rõ nhằm vào tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV), trước khi xuất hiện một đám cháy trước mũi phi cơ.

So với những nền tảng cũ hơn, tiêm kích Mirage 2000 sở hữu hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn và buồng lái được thiết kế riêng để tích hợp vũ khí cũng như liên kết dữ liệu phương Tây. Khung máy bay tương đối nhỏ gọn và động cơ hiệu quả giúp nó thích nghi tốt với nhiệm vụ cảnh báo phản ứng nhanh và phòng thủ tên lửa hành trình.

Thời điểm phát hành video trùng với chuyến thăm Paris của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ ý định sở hữu 100 máy bay chiến đấu Rafale trong thập kỷ tới như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên không.

Chỉ tính riêng trong năm nay, Pháp đã chuyển giao 6 tiêm kích Mirage 2000-5 cho Ukraine. Trong đó, có ít nhất một chiếc bị rơi khi làm nhiệm vụ hồi tháng 7. Khi đó, Không quân Ukraine tuyên bố máy bay không bị Nga bắn hạ mà gặp sự cố kỹ thuật và buộc phi công phóng ghế thoát hiểm.

So với những biến thể trước đó, phiên bản Mirage 2000-5 được nâng cấp về radar, hệ thống điện tử và sử dụng được nhiều loại vũ khí dẫn đường hơn.