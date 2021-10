Ukraine khiến Trung Quốc choáng váng đến điếng người: Hóa ra Bắc Kinh đã thành "quân bài" trong tay Kiev

Trong nỗ lực nhằm thay thế Mỹ, Trung Quốc đang cố gắng thu hút Ukraine. Tuy nhiên, theo trang tin TFI, Kiev chỉ lợi dụng Trung Quốc trong các hoạt động thương mại, chứ không tạo ra đòn bẩy nào cho Bắc Kinh.



TRUNG QUỐC RA SỨC

GIÀNH ĐƯỢC SỬ ỦNG HỘ CỦA UKRAINE

Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng Ukraine như một quân bài chiến lược trong cuộc chiến chống Nga. Tuy nhiên, sau khi đạt được các mục tiêu chính trị của mình, ông Biden đã rút lui.

Trong khi đó, Ukraine đang hết sức cố gắng để giành được sự ủng hộ kiên định từ phía Mỹ nhằm đạt được các mục tiêu địa chính trị riêng của mình.

Ukraine không có lựa chọn nào khác bởi ngay cả các cường quốc châu Âu như Pháp và Đức cũng chưa sẵn sàng đối đầu với Nga. Bằng cách tiếp tục thực hiện dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đi qua Ukraine, Đức càng làm rõ ràng họ không quan tâm nhiều đến lợi ích của Kiev.

Tuy nhiên, việc ông Biden liên tục từ chối đứng sau Ukraine trong cuộc xung đột leo thang với Nga khiến Kiev tức tối. Giờ đây, Trung Quốc được cho là đang muốn nuôi dưỡng "cảm giác bị bỏ rơi" của Kiev.

Trung Quốc dọa cắt nguồn cung vaccine cho Ukraine. Ảnh: Nikkei Asia

Theo TFI, hồi tháng 6 năm nay, có thông tin cho rằng Bắc Kinh đã sử dụng phương thức ngoại giao vaccine để thuyết phục Kiev rút khỏi văn kiện kêu gọi một cuộc điều tra về tình hình nhân quyền ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

Khi Ukraine quyết định rút khỏi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng quyết định của Kiev "đã phản ánh tinh thần độc lập, tôn trọng sự thật, phù hợp với mục đích của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các quy tắc cơ bản trong việc điều chỉnh quan hệ quốc tế".

Trong một nỗ lực rõ rệt khác nhằm tách Ukraine và Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh: "Động thái của một số nước phương Tây nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, kiềm chế và cản trở sự phát triển của Bắc Kinh đều là vô ích".

KHÔNG PHẢI BẠN, CŨNG KHÔNG PHẢI KẺ THÙ CHỈ LÀ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI

TFI cho hay, nếu Ukraine không rút khỏi tuyên bố chung về vấn đề Tân Cương, có lẽ Bắc Kinh đã hủy giao 500.000 liều vaccine Covid-19 SinoVac cho quốc gia châu Âu này. Giới chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đang sử dụng chiến thuật đe dọa ‘khét tiếng’ của mình. Tuy nhiên, liệu sự ép buộc của Trung Quốc có đồng nghĩa với việc Ukraine đã trở thành "bạn chí thân" của Bắc Kinh?

Tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho thấy điều ngược lại. Ông Kuleba nói: "Trung Quốc không phải là kẻ thù, cũng không phải bạn, họ là đối tác thương mại của chúng tôi".

Về cơ bản, có thể hiểu điều đó có nghĩa Trung Quốc không phải là yếu tố cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Ukraine, cho dù Bắc Kinh đang tìm cách thử vận may ở Kiev.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tuyên bố Trung Quốc không phải kẻ thù, nhưng cũng không phải bạn của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Thực tế, Ukraine vẫn cảm thấy bị lép vế trong nền kinh tế toàn cầu vì các cường quốc EU như Đức sẵn sàng làm suy yếu lợi ích của Kiev để mua khí đốt tự nhiên của Nga. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine với tổng giá trị thương mại song phương đạt 15.4 tỷ USD.

Ukraine muốn duy trì nền kinh tế xuất khẩu của mình và một mối quan hệ thực dụng sẽ cho phép họ làm điều đó. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Ukraine không có ý định thành lập liên minh hay thậm chí là quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.

Giới lãnh đạo chính trị Ukraine đã đưa ra những giới hạn trong việc hợp tác với Trung Quốc. Mọi thứ không vượt ra ngoài thương mại và đầu tư, khiến các lĩnh vực chiến lược như mạng 5G và các cơ sở hạ tầng quan trọng nằm ngoài tầm với của Trung Quốc.

Ukraine nhận thức rõ những rủi ro liên quan đến việc hợp tác sâu với Trung Quốc. Chắc hẳn nước này đã quan sát cách các nước Nam Á như Sri Lanka và Pakistan mắc vào bẫy nợ sau khi mở cửa để Bắc Kinh can dự sâu.

Xu hướng chỉ trích Trung Quốc cũng đang gia tăng trong giới trí thức Ukraine sau khi Bắc Kinh tìm cách mua lại hãng sản xuất động cơ Motor Sich của Ukraine. Trung Quốc muốn mua lại hãng này để tiếp cận các công nghệ quân sự nhạy cảm có thể ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất động cơ máy bay.

Người dân Kiev đã nhận ra rằng Bắc Kinh sẵn sàng đánh đổi lợi ích an ninh của Ukraine để củng cố vị thế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

UKRAINE DÙNG TRUNG QUỐC

NHƯ CON BÀI MẶC CẢ VỚI MỸ

Khi Trung Quốc ra mắt phiên bản tiếng Ukraine của cuốn "Xi Jinping: The Governance of China" ở Kiev, sự kiện này đã có sự tham dự của nhiều chính trị gia Ukraine. Ông David Arahamia, người đứng đầu đảng "Servant of the People" (Người đầy tớ của Nhân dân) đã nói với truyền thông Trung Quốc rằng Ukraine muốn học hỏi nhiều điều từ Trung Quốc trên phương diện kinh tế và chính phủ.

Sự kiện ra mắt phiên bản tiếng Ukraine của cuốn "Xi Jinping: The Governance of China". Ảnh: News.cn

Người phát ngôn của phái đoàn Ukraine trong "Nhóm liên lạc ba bên" (Trilateral Contact Group/TCG) - ông Oleksiy Arestovich – thì cảnh báo: "Nếu phương Tây muốn làm bạn với Nga, bất chấp cái giá là từ bỏ lợi của Ukraine, thì chúng tôi sẽ quay sang hướng Đông và tái cân bằng lại vị thế của chúng tôi".

Mặc dù ông Arestovich dường như đã đi hơi quá xa bởi Bộ Ngoại giao Ukraine từng làm rõ rằng Kiev không có ý định thay đổi định hướng chính trị của mình nhưng cơ quan này cũng từng nhấn mạnh rằng "Ukraine sẽ không kìm hãm sự phát triển quan hệ với một số quốc gia trong khu vực một cách gượng gạo. Ưu tiên số một là lợi ích quốc gia, bất kể ở đâu trên thế giới".

Do đó, theo TFI, chiến lược của Kiev đã rõ ràng. Họ đang sử dụng sự mập mờ trong mối quan hệ với Trung Quốc như một công cụ để mặc cả với Mỹ và EU. Kiev đã đưa ra một thông điệp "lớn tiếng": Hãy cho chúng tôi gia nhập EU và NATO, hoặc chúng tôi sẽ xích lại gần hơn với Trung Quốc.