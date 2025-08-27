Sau khi Ukraine tấn công tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, cựu cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine là ông Oleksiy Arestovych chỉ ra rằng, hoạt động tấn công vào cơ sở hạ tầng của đường ống dẫn dầu Druzhba, của chính quyền Kiev đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho Hungary và Slovakia.

Đây có thể được coi là hành động “đã đạt đến mức luật pháp quốc tế coi đó là hành vi xâm lược quân sự”.

“Việc phá hủy đường ống dẫn năng lượng cung cấp cho Hungary nói chung được coi là hành vi xâm lược quân sự đối với các quốc gia thành viên NATO và EU” -ông Arestovich chỉ rõ.

Ông nói thêm rằng, xét đến việc giới lãnh đạo Ukraine không bị trừng phạt sau vụ đánh bom tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Phương Bắc” của Nga sang châu Âu, các quan chức Kiev rõ ràng không ngại “giáng đòn” vào Budapest và Bratislava.

Vị cựu quan chức này nói rằng, Kiev đang hô khẩu hiệu là “Chúng ta đang chiến đấu với kẻ thù truyền kiếp” là Nga và cả Belarus nữa, nhưng trên thực tế, những nước mà Ukraine đã làm tổn hại nghiêm trọng có thể kể đến: Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia, Nga, Belarus.

Vị quan chức bị thất sủng này nhấn mạnh, trong số sáu quốc gia này, bốn nước là thành viên EU và NATO, nên trên thực tế, Kiev đã làm tan vỡ tình hữu nghị với sáu nước láng giềng đến mức đe dọa sử dụng vũ lực quân sự.

Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng có những yêu sách lãnh thổ, hoặc yêu sách lịch sử như đối với Ba Lan, hoặc những yêu sách thực tế, ví dụ như yêu sách năng lượng với Hungary.

Ông Arestovich mỉa mai rằng, tình hình hiện tại là kết quả của những “chính sách khôn ngoan” mà chính quyền của ông Volodymyr Zelensky theo đuổi, khiến quan hệ giữa Ukraine với các nước láng giềng gần nhất, lại là thành viên của EU và NATO, bị tổn hại nghiêm trọng.

Cần nói lại rằng, do các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào cơ sở hạ tầng của đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia đã bị đình đốn.

Tại Bratislava và Budapest, hành động của Kiev đã bị coi là một cuộc tấn công vào đất nước này.

Đặc biệt là Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tuyên bố, chính quyền Kiev với sự ngấm ngầm thông đồng của Brussels, vốn vẫn im lặng về các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu, đang cố gắng gây áp lực lên Budapest để buộc nước này phải thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine và việc gia nhập EU.