Trong thông báo trên Facebook, ông Shmyhal cho biết các nhu cầu ưu tiên về quốc phòng của Ukraine bao gồm việc mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự, triển khai các công nghệ mới và mở rộng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo Kyiv Post, ông nói thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực toàn diện và có hệ thống để củng cố Ukraine bằng vũ khí sản xuất trong nước, điều này sẽ gây ra những tổn thất không thể khắc phục cho đối phương".

Chính phủ đã phân bổ thêm 882 triệu USD cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Facebook

Trước đó, hôm 23-9, nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhất trí về dự thảo ngân sách năm tới. Nếu dự luật được quốc hội thông qua, quốc phòng sẽ chiếm phần lớn ngân sách của chính phủ trong năm 2026, với hơn 6,6 tỉ USD được dành cho các ưu tiên như phát triển vũ khí và lương quân nhân.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc phương án hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Ukraine về lâu dài. Tổng Tham mưu trưởng Cộng hòa Czech Karel Rzegka thông báo ý định đề xuất với chính phủ về việc chuyển giao 30 xe tăng T-72M4 CZ cho Ukraine.

Đây là số xe tăng đang được sử dụng trong quân đội Cộng hòa Czech và hiện được sửa chữa tại doanh nghiệp nhà nước VOP CZ. Theo ông Rzegka, động thái trên là vì lợi ích an ninh của Cộng hòa Czech.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala trước đó tuyên bố rằng tính đến tháng 8-2025, Ukraine đã nhận được một triệu đạn pháo cỡ lớn theo "Sáng kiến Czech". Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Jan Lipavsky hồi tháng 6 cũng cho rằng Praha có kế hoạch gia hạn "Sáng kiến Czech" để cung cấp đạn dược cho Ukraine đến năm 2026.