Ukraine cách chức 2 sĩ quan cấp cao tại điểm nóng giao tranh với Nga

Trang Ukrainska Pravda trích dẫn 2 nguồn tin quân sự giấu tên cho biết trong vòng 2 tuần qua, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh sa thải các sĩ quan phụ trách quân đoàn 17 và 20.

Quân đoàn 17 do sĩ quan Volodymyr Silenko đứng đầu, được đặt tại vùng Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine đã mất ít nhất một ngôi làng bên bờ sông Dnipro.

Trong khi đó, quân đoàn 20 do sĩ quan Maksym Kituhin chỉ huy, hoạt động giữa khu vực phía Đông Donetsk và khu vực trung tâm Dnipropetrovsk. Đây là khu vực đã chứng kiến việc phía Nga tuyên bố kiểm soát nhiều ngôi làng quan trọng.

Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh sa thải các sĩ quan phụ trách quân đoàn 17 và 20 của Ukraine. Ảnh: X

Interfax đưa tin thêm rằng cả 2 sĩ quan trên đều được điều động sang các nhiệm vụ quân sự khác sau khi bị cách chức khỏi vị trí chỉ huy tiền tuyến.

Động thái này phản ánh áp lực gia tăng lên lực lượng Kiev trong bối cảnh Nga đang có nhiều tiến triển tại khu vực tiền tuyến.

Thông tin diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga hôm 15-9 tuyên bố tiến chiếm làng Olhivske ở vùng Zaporizhzhia.

Quan chức Nga Vladimir Rogov nói với hãng thông tấn RIA rằng lực lượng của Moscow đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và kiểm soát được khoảng 30 km2.

Ngoài những bước tiến trong khu vực Dnipropetrovsk, các lực lượng Nga cũng gây áp lực lên các khu vực phía Đông Bắc Kharkiv, đặc biệt là xung quanh TP Kupiansk.

Trong khi đó, phía quân đội Ukraine trích dẫn tuyên bố của một chỉ huy trong khu vực có tên Andriy Kryshchenko nói rằng đã ngăn chặn thành công cuộc tiến công của Nga gần Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Zelensky trong video đăng tải hôm 14-9 lại cho biết lực lượng Ukraine đã giành được bước tiến ở nhiều làng biên giới thuộc khu vực Sumy.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau một tuần Nga liên tục tuyên bố đạt được những bước tiến ở khu vực trung tâm tỉnh Dnipropetrovsk.