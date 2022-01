Ukraine áp lệnh trừng phạt lên 24 công ty Nga

Theo tài liệu do Cổng thông tin chính phủ Ukraine công bố, danh sách "đen" bao gồm các công ty xây dựng Lenpromtransproyekt và Geozemstroy, cũng như công ty bảo hiểm của Nga Insurance Business Group. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Văn hóa do thành phố Sevastopol điều hành, quỹ Di sản Văn hóa Quốc gia, Cục An ninh của Bộ Giao thông vận tải Nga và Công ty xây dựng giao thông Transstroy cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Các công ty của Nga phải chịu lệnh trừng phạt được cho là có liên quan đến việc xây dựng và sử dụng trái phép đường sắt trên tuyến giao thông qua eo biển Kerch.

Tổng thống Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Yury Chaika - đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại Đặc khu liên bang Bắc Kavkaz.

Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt trong thời hạn 5 năm, bao gồm phong tỏa tài sản ở Ukraine và đình chỉ các giao dịch tài chính tại đây./