UBND TP HCM đề xuất tăng hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con

Chiều 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đã trình lên 31 tờ trình, trong đó 17 tờ trình về quy phạm pháp luật, 14 tờ trình cá biệt của chính quyền thành phố.

Trong đó, có tờ trình quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn. Theo đó, TP HCM đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng cho người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thay vì mức hỗ trợ 3 triệu đồng như chính sách cũ.

Kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 3 đang diễn ra

Ngoài ra, xã có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm theo hỗ trợ tiền 30 triệu đồng.

Xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ tiền 60 triệu đồng.

Để khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số, TP HCM sẽ hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo 2 triệu đồng cho việc tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh, và khoản tiền hỗ trợ khác.

UBND TP HCM cho biết việc tăng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng là cần thiết, phù hợp thực tiễn nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn để phụ nữ sinh đủ 2 con trong độ tuổi sinh lý thuận lợi, góp phần giảm rủi ro y tế và nâng cao chất lượng dân số. Mức hỗ trợ trên được đưa ra trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng thực trạng mức sinh rất thấp của TP HCM.

TP HCM ước tính tổng kinh phí thực hiện chính sách này trong một năm là khoảng 97 tỉ đồng. Kinh phí tăng khoảng 76% so với chính sách hiện hành do TP HCM mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập thêm diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP HCM hiện thuộc nhóm có mức sinh thấp nhất cả nước.

Trước hợp nhất, tổng mức sinh của thành phố đạt 1,39 con/phụ nữ; sau hợp nhất, con số này tăng lên 1,43 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức sinh thay mà Việt Nam đang duy trì (2-2,1 con/phụ nữ).

Theo các chuyên gia, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến lực lượng lao động trẻ suy giảm, đẩy nhanh già hóa dân số và tạo áp lực lớn lên an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm.