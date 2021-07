UBND quận 3 báo cáo về trường hợp một người tử vong tại nhà

Liên quan trường hợp bà N.T.C. (SN 1965, ở đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) mất tại nhà vào chiều hôm qua 27/7, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 khẳng định trên Tuổi trẻ, bà C. mất do viêm phổi, không liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước thông tin cho rằng phường nhận được cuộc gọi kêu cứu từ gia đình mà không đến đưa đi bệnh viện cấp cứu, ông Kiên khẳng định, qua kiểm tra thì gia đình gọi đến phường lúc 15h36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người mất lúc 15h45.

"Còn gia đình gọi đi những nơi nào trước thời điểm gọi cho phường thì địa phương không biết. Kết quả test thì người mất âm tính với Covid-19", ông Kiên nói với báo Tuổi trẻ.

Vietnamnet cho hay, UBND quận 3 đã có báo cáo nhanh về trường hợp tử vong này. Cụ thể, UBND phường Võ Thị Sáu nhận được tin báo về trường hợp có người cần cấp cứu tại phố Trương Định lúc 15h36 và 5h45 nhân viên trạm y tế phường đã có mặt tại nhà và ghi nhận bà N.T.C. đã tử vong. Nhân viên y tế test nhanh cho bà C. và hai người em của bà sống cùng nhà, cả 3 người âm tính với SARS-CoV-2.

Nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu của bà C. là do viêm phổi cấp, có bệnh nền hen suyễn.

"Trước đó gia đình đã liên hệ với người nhà là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bình Dân đến thăm khám cho bà C. Vị bác sĩ này chuẩn đoán bà C. bị viêm phổi cấp, cần được đưa đi cấp cứu.

Đồng thời, gia đình trao đổi qua điện thoại và được nhân viên y tế phường Võ Thị Sáu hướng dẫn: trong tình hình hiện nay, khi đưa người bệnh đi cấp cứu tại bệnh viện, sẽ có bộ phận khám sàng lọc Covid-19, sau đó sẽ được cấp cứu, khám chữa bệnh", Vietnamnet dẫn thông tin từ báo cáo.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, hiện địa chỉ gia đình bà C. không nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế do dịch bệnh Covid-19. Quận sẽ hướng dẫn gia đình làm thủ tục an táng và đưa đi hỏa tang tại nghĩa trang Đa Phước vào lúc 14h ngày hôm nay.

(Tổng hợp)