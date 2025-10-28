Máy bay không người lái tấn công FP-2 của Ukraine đã được sử dụng để tấn công hậu phương của Nga ở phạm vi chiến thuật lên tới 200 km, chiếc UAV này trang bị đầu đạn là bom hàng không OFAB-100-110-TU cải tiến.

Hình ảnh các đơn vị chiến đấu Ukraine do người Nga phát hiện đã được kênh Telegram Powerful Informant đăng tải.

Xét theo hình ảnh, phần đuôi của quả bom đã được tháo bỏ, không giống như hầu hết các quả bom kiểu Liên Xô, linh kiện này có thể tháo rời để giảm trọng lượng và kích thước.

Báo chí biết rất ít về loại bom khí này. Như các nhà phân tích đã lưu ý trên "Tạp chí Xã hội và Gia đình" Vodogray, loại bom do Tiệp Khắc sản xuất này đã được Liên Xô sử dụng cho máy bay huấn luyện L-39, có lẽ đó là lý do tại sao các ký hiệu lại bằng tiếng Nga.

Được biết tổng trọng lượng của một quả bom hàng không như vậy vào khoảng 121 kg, nhưng trong trường hợp này sẽ nhẹ hơn do phần đuôi đã bị loại bỏ.

Ký hiệu OFAB cho biết đây là một quả bom nổ mạnh phân mảnh, tức là chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu không được bảo vệ hoặc bảo vệ yếu. Thuốc nổ là TG-50 (TNT và hexan theo tỷ lệ 50:50) với tổng trọng lượng khoảng 44 kg.

Do đó, máy bay không người lái FP-2 được trang bị phần chiến đấu thậm chí còn lớn hơn cả chiếc Geran-2 của Nga với đầu đạn 90 kg. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật, UAV Nga có đầu đạn kết hợp phức tạp hơn nhiều.

Về chiếc FP-2, Công ty Fire Point của Ukraine lần đầu tiên giới thiệu công khai máy bay không người lái tầm trung này để tấn công các mục tiêu tiền tuyến vào tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên có báo cáo nó đã tham chiến trước đó, nhiều khả năng là trong giai đoạn thử nghiệm.

FP-2 được phát triển dựa trên UAV tầm xa FP-1, tuy nhiên tầm hoạt động của nó đã giảm từ 1.400 km xuống còn 200 km do đầu đạn tăng lên 105 kg (theo các báo cáo khác từ công ty là 120 kg).

Máy bay không người lái có phiên bản với khả năng tự động dẫn đường để tấn công các vật thể tĩnh, và cả điều khiển thủ công qua radio để tấn công mục tiêu di động.

Nhiều video đã xuất hiện về việc sử dụng chiếc UAV này chống lại các mục tiêu của Nga, đặc biệt là tấn công các kho dầu ở Crimea và Lugansk, cũng như địa điểm lưu trữ thiết bị và vị trí của đơn vị tác chiến UAV Rubicon của Nga .

Ví dụ, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã sử dụng những chiếc FP-2 để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào căn cứ Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 810 của Nga ở khu vực Kursk.

Theo Kyiv, một căn cứ lưu trữ vật liệu và kho đạn dược đã bị tấn công, cùng với một nơi cất giấu vũ khí và thiết bị quân sự. Trong video về cuộc tấn công được đăng tải, có thể đếm được 18 lần đánh chính xác vào các tòa nhà do quân Nga kiểm soát.