Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu gắn bom hàng không FAB-250M-54 mạnh mẽ vào máy bay không người lái tấn công của họ. Các nguồn tin tại Kyiv thông báo và đưa ra một số chi tiết về những gì đang xảy ra.

Theo dữ liệu có sẵn, công việc đang thực hiện việc này ở Trung đoàn độc lập số 14. Tuy nhiên chưa rõ loại máy bay không người lái cụ thể nào được sử dụng cho mục đích này. Mặc dù vậy, báo chí đã đưa ra một số giả định sau khi tính đến những loại máy bay hiện có của Quân đội Ukraine phù hợp để thực hiện nhiệm vụ như vậy.

Những phương tiện sau đây có thể nâng những quả bom hàng không nặng tới 250 kg: máy bay Skyranger Ninja siêu nhẹ được thiết kế bởi công ty Best Off của Pháp và máy bay không người lái dựa trên loại A-22 Flying Fox hạng nhẹ một động cơ do công ty Aeroprakt của Ukraine chế tạo, chúng có đủ đặc điểm cho trọng lượng tối đa.

Ukraine thử nghiệm gắn bom FAB-100 trên máy bay hạng nhẹ được hoán cải thành UAV

Hình ảnh từng được giới thiệu trước đó cho thấy một trong những trường hợp không thành công khi tích hợp bom FAB-100 vào một trong những máy bay hạng nhẹ của Lực lượng Vũ trang Ukraine được hoán cải thành UAV, cho thấy tham vọng của Kyiv là có thật và đã được triển khai từ lâu.

Chúng ta hãy lưu ý thêm rằng Trung đoàn số 14 của Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine được trang bị một số lượng lớn các loại UAV cảm tử tầm xa, điển hình như An-196 Fierce do nước này chế tạo.

Tuy nhiên phương tiện nói trên không thể nâng bom FAB-250 lên không trung, chính vì vậy, Kyiv đang sử dụng chiếc máy bay nào để hoán cải thành UAV nhằm mang bom nổ phá cỡ lớn vẫn còn trong vòng bí ẩn.

Máy bay không người lái cảm tử được Ukraine hoán cải từ phi cơ dân dụng tấn công mục tiêu trên đất Nga.