UAV của Ukraine tập kích hai cơ sở công nghiệp trọng yếu nằm sâu trong lãnh thổ Nga

Theo thông tin từ Astra , mục tiêu đầu tiên là Nhà máy Cơ khí Saransk ở thành phố Saransk, Cộng hòa Mordovia - một phần của tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec. Nhà máy này chuyên sản xuất đạn dược, kíp nổ và linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Các nguồn tin cho biết đòn tấn công đã gây thiệt hại trực tiếp cho cơ sở.

Video vụ tập kích ở thành phố Saransk đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Thống đốc Artyom Zdunov xác nhận Mordovia hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào sáng sớm 22/10, khiến một nhà máy công nghiệp bị hư hại, song không nêu tên cụ thể. Ông cho biết không có thương vong, và các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Được biết, Mordovia nằm cách biên giới Ukraine khoảng 700 km, đây được coi là một trong những cuộc tấn công UAV sâu nhất từng được ghi nhận trên lãnh thổ Nga. Nước cộng hòa này từng bị UAV Ukraine tấn công lần đầu vào tháng 4/2024.

Tại Cộng hòa Dagestan, máy bay không người lái đã tấn công một khu phức hợp lọc dầu ở thủ đô Makhachkala.

Máy bay không người lái lao vào khu phức hợp lọc dầu ở Makhachkala hôm 22/10.

Có thông tin cho biết, một trong những máy bay không người lái đã tấn công khu trung chuyển dầu Dagnefteprodukt - cơ sở lớn nhất ở khu vực Bắc Kavkaz. Trong khi một số báo cáo khác cho rằng, cuộc tấn công có thể đã nhắm vào nhà máy lọc dầu DagNotech ở gần đó, một phần của cùng khu phức hợp, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 860 km.

Ảnh vệ tinh khu phức hợp trung chuyển dầu Dagnefteprodukt bị nhắm tới. (Ảnh: Supernova+/Telegram)

Thống đốc Dagestan Sergey Melikov xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trong những doanh nghiệp của nước cộng hòa này, đồng thời cho biết không có thương vong và việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành. Ông kêu gọi người dân không đăng thông tin về các cuộc không kích hoặc hoạt động quân sự lên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết, từ đêm 21 đến rạng sáng ngày 22/10, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ và vô hiệu hóa 33 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực, bao gồm Bryansk, Leningrad, Rostov và Pskov. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến các cuộc tấn công ở Mordovia hoặc Dagestan.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau hàng loạt vụ tấn công sâu khác vào lãnh thổ Nga. Ngày 19/10, lực lượng Ukraine xác nhận đã tấn công các cơ sở dầu khí ở vùng Samara và Orenburg, cách tiền tuyến tới 1.000-1.500 km.

Kể từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí và đường ống dẫn dầu của Nga. Theo Bloomberg , gần 1/3 các nhà máy lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng. Đến đầu tháng 10, khoảng 38% công suất lọc dầu của nước này bị đình trệ, dẫn đến khủng hoảng nhiên liệu nội địa và hạn chế bán xăng, dầu diesel ở nhiều khu vực.