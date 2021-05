U22 Việt Nam tập trung, thầy Park triệu tập thủ môn từng bị VFF kỷ luật vì tiêu cực

Ở vòng loại U19 quốc gia 2020, các cầu thủ U19 Đắk Lăk đã giành chiến thắng đậm trước U19 Bình Định với tỷ số 6-2. Tuy nhiên các giám sát và trọng tài đã gửi báo cáo về VFF và BTC đề nghị xem xét lại trận đấu bởi xuất hiện những dấu hiệu không bình thường.

Sau khi nghiên cứu băng ghi hình tư liệu chuyên môn, Ban kỷ luật VFF đã quyết định xử lý nhằm răn đe chấn chỉnh hiện tượng cầu thủ Y Êli Niê thi đấu không đúng khả năng.

Trong đó có quyết định số 85 nội dung như sau: "Hủy bỏ kết quả trận đấu giữa 2 đội bóng nói trên do có biểu hiện nhường điểm. Ở quyết định số 91, BTC, Ban Kỷ luật VFF ra quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng với thủ môn Y Êli Niê của U19 Đắk Lắk do đã thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra, còn các quyết định kỷ luật 1 HLV và 4 cầu thủ U19 Bình Định"