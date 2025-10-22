U22 Việt Nam chốt đối thủ, dốc sức "giữ vàng"

Đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12-2025 tại Thái Lan là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với tuyển U22 Việt Nam.

Cơ hội và thách thức

Đội tuyển U22 Việt Nam, với nòng cốt là lứa cầu thủ U22 đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ trong năm 2025, bao gồm việc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á rồi sau đó giành điểm số tối đa ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, đoạt vé tham dự vòng chung kết giải đấu sẽ được tổ chức tại Ả Rập Saudi.

Ở 2 giải đấu này, thầy trò ông Kim Sang-sik gặp nhiều thuận lợi khi có sự chuẩn bị chu đáo và rơi vào bảng đấu không quá khó. Tuy nhiên, tại SEA Games 33, U22 Việt Nam đối mặt với thách thức không nhỏ khi cùng bảng với U22 Malaysia và U22 Lào - 2 đối thủ có nhiều nhân tố trẻ nổi bật.

Lần đầu tiên, môn bóng đá nam SEA Games được chia thành 3 bảng đấu, trong đó bảng A và B có 3 đội/bảng và bảng C có 4 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào bán kết.

U22 Việt Nam hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

Thể thức mới giúp các đội tuyển không phải thi đấu với mật độ dày ở vòng bảng nhưng mỗi màn chạm trán đều mang tính chất quan trọng như một trận "chung kết". Ở bảng B, Việt Nam và Malaysia được đánh giá cao và kết quả của màn so tài trực tiếp giữa 2 đội sẽ phân định tấm vé lọt vào bán kết.

Bóng đá Malaysia đang trong quá trình nhập tịch hàng loạt cầu thủ hòng nâng tầm đẳng cấp, trình độ chuyên môn. Vì vậy, nhiều khả năng lực lượng của đội U22 quốc gia này cũng sẽ tăng cường các cầu thủ xuất thân từ châu Âu, Nam Mỹ...

Ngoài ra, U22 Lào cũng là "ẩn số" ở giải đấu kỳ này. HLV Ha Hyeok-jun của đội bóng xứ "Triệu voi" cho biết sẽ tận dụng trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11-2025 để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ U22 Lào, không ngoài mục đích chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33.

Ở vòng loại U23 châu Á 2026, Lào cũng từng tạo bất ngờ khi xây dựng hàng phòng ngự chặt chẽ và lối chơi kỷ luật để cầm hòa Indonesia trong lượt trận đầu tiên của bảng J hồi tháng 9-2025. Dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, U22 Lào đã cải thiện rõ rệt nền tảng thể lực và đấu pháp chiến thuật.

Tăng cường rèn luyện

U22 Việt Nam vừa có chuyến tập huấn tại UAE trong tháng 10 và thi đấu giao hữu với U23 Qatar trong dịp FIFA Days. Dù thua trận song đội bóng được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thể hiện sự khởi sắc trong đấu pháp chiến thuật, chắt lọc thêm nhiều "tân binh" tiềm năng.

Tháng 11-2025, tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu giải giao hữu U23 quốc tế ở Trung Quốc. Sân chơi này quy tụ các đội trẻ của Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Việc cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục giúp các cầu thủ U22 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến, rèn luyện kỹ năng, tinh thần thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn.

Giải đấu diễn ra trùng với thời điểm tuyển Việt Nam thi đấu với Lào ở lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 nên HLV Kim Sang-sik không thể trực tiếp dẫn dắt U22 Việt Nam. Kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc, ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ lên danh sách cầu thủ chuẩn bị tham dự SEA Games 33.

Lực lượng U22 Việt Nam hiện nay là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với nhiều gương mặt đã khẳng định tên tuổi qua V-League cũng tuyển quốc gia. Thủ môn Trần Trung Kiên nổi bật với chiều cao 1,93 m cùng phản xạ cản phá xuất sắc. Trong khi đó, hàng hậu vệ Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức... có vóc dáng cao lớn, nền tảng thể lực bền bỉ cùng khả năng công thủ toàn diện.

Nhóm tuyển thủ U23 nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia như: Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Văn Trường, Quốc Việt... tiếp tục được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ lực của U22 Việt Nam. Dàn cầu thủ Việt kiều Viktor Lê, Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung đều thể hiện được đẳng cấp xuất thân từ "lò" đào tạo châu Âu trong lần đầu khoác áo U22 Việt Nam.