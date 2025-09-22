Tý sự nghiệp khởi sắc, tình cảm Mão có nhiều 'đốm đen' ngày 22/9

Tuổi Tý

Người tuổi Tý với vận trình sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi Tý vốn có trí thông minh hơn người mà khả năng làm việc nhanh hơn, đạt hiệu quả cao hơn, năng lực cũng được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên ngủ quên trên thành công mà phải không ngừng nỗ lực vì đây sẽ là bước đệm trong quá trình thăng tiến sự nghiệp.

Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nên người tuổi Tý tạo nên một cảm giác khó gần khiến người khác ngại ngùng không muốn bắt chuyện. Để thúc đẩy vận đào hoa thì bạn cần mở lòng hơn, cười nhiều hơn và chủ động bắt chuyện hơn nhé.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong hôm nay có chút mây mù che khuất. Một vài công việc tưởng chừng như đơn giản nhất và là công việc hàng ngày nhưng bạn lại mất khá nhiều thời gian để xử lý chúng, rắc rối cũng liên tục xuất hiện. Nguyên nhân chính là do tư tưởng bảo thủ của bản mệnh, nếu không muốn bị khiển trách thì bản mệnh cần thay đổi lại cách làm việc ngay.

Vận đào hoa của người tuổi Sửu dễ dàng suy yếu, không phải là do bản mệnh kém may mắn mà là do chính tính cách của bản mệnh làm ảnh hưởng đến. Quan điểm nặng nề và khô khan, luôn quan trọng hóa vấn đề, tâm trạng lo lắng người khác vượt mặt mình nên rất dễ vướng vào họa thị phi nơi công sở.

Tuổi Dần

Ánh mặt trời rạng rỡ chói lòa trên vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần vào hôm nay. Bản mệnh bắt đầu ngày mới với một nguồn năng lượng dồi dào và sự hưng phấn tột độ, chính vì vậy đồng nghiệp sẽ vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến sự xuất thần của người tuổi Dần trong công việc. Hãy cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc trong ngày hôm nay để thoải mái tận hưởng hai ngày cuối tuần vui vẻ nhé.

Các quý cô tuổi Dần vẫn luôn lo lắng rằng mình “khó thoát được kiếp ế”, thế nhưng nhờ tư chất linh hoạt thiên bẩm, lại thêm vốn kiến thức sống mà bản mệnh tích lũy được trong suốt thời gian qua khiến người tuổi Dần có thể chiến thắng mọi thách thức, kể cả thách thức trong chuyện tình cảm. Để vận đào hoa được vượng hơn nữa thì các cô có thể trang điểm nhẹ nhàng một chút với tông phấn màu hồng và trưng bày một lọ hoa tươi trên bàn làm việc nhé.

Tuổi Mão

Nhờ ham học hỏi và chủ động trong công việc mà người tuổi Mão có thể vận hành, xử lý công việc một cách trơn tru và hiệu quả công việc đạt được cũng khá cao. Tuy nhiên, bạn không nên quá kiêu ngạo, nếu đồng nghiệp gặp khó khăn và đề nghị bạn giúp đỡ thì hãy giúp đỡ nhiệt tình, làm việc trong môi trường tập thể cần có sự tương trợ lẫn nhau thì công việc mới đạt được kết quả xuất sắc.

Trong hôm nay, vận trình tình cảm của người tuổi Mão có nhiều “đốm đen”, bản mệnh cần thận trọng trong giao tiếp, từng hành động, lời ăn tiếng nói, không nên tham gia vào những cuộc “buôn dưa lê” chốn công sở đề phòng họa thị phi. Những bản mệnh còn độc thân thì cũng không cần phải miễn cưỡng ép buộc bản thân mình phải đón nhận tình cảm của người khác khi thực tế chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay có chút nở hoa. Nhờ bản tính thông minh, đầu óc biến hóa nhanh nhạy nên hôm nay bản mệnh đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo, những bản kế hoạch mới hứa hẹn thành công chắc trong tầm tay khiến cấp trên không thể không khen ngợi, bạn cũng có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận quyết định tăng lương hoặc tăng thưởng nhé.

Nếu muốn tăng cường vận đào hoa, thoát khỏi vận độc thân thì người tuổi Thìn nên rũ bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng, từ bỏ thói ích kỷ, quan tâm nhiều hơn tới người khác, tới cảm nhận của người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng một vài phương pháp phong thủy có tác dụng thúc đẩy vận đào hoa rất tốt như mang bên mình những vật phẩm như hoa đào ép khô hoặc dây kết tình yêu…

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vận trình sự nghiệp bị chút mây mù đeo bám. Phải làm nhiều và vất vả mà hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu, chưa kể còn bị cấp trên khiển trách vì tiến độ chậm chạp, ảnh hưởng tới kết quả của mọi người xung quanh, tới hoạt động của tập thể.

Do ảnh hưởng từ công việc mà tinh thần của người tuổi Tỵ cũng không tốt, bản mệnh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện tình cảm. Người tuổi Tỵ cũng dễ bực tức, nóng giận, dễ xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh, nhất là vợ chồng và người trong nhà.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp hôm nay của người tuổi Ngọ diễn biến khá thuận lợi, sự cố gắng trong công việc sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng, tất cả là nhờ ở bản tính kiên cường, kiên nhẫn, dám đương đầu với thử thách, thử thách càng khó thì lại càng kích thích hứng thú. Tuy nhiên, theo Skvty bản mệnh cần không ngừng cố gắng hơn nữa để có thể đón nhận một khoản tiền thưởng vào cuối tháng.

Trong cuộc sống, chẳng có ai là người hoàn hảo, người tuổi Ngọ cũng vậy, trong chuyện tình cảm bản mệnh rất thiếu hụt sự kiên trì. Mặc dù đã cố gắng nhưng chưa chiếm được tình cảm của người khác thì bản mệnh đã dễ dàng nhụt chí mà từ bỏ, chắc chắn là vận đào hoa không thể đi lên được.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay không có nhiều biến động lớn nhưng bản mệnh lại thiếu tập trung mà bỏ lỡ một vài cơ hội tốt. Những người có ý định mở rộng kinh doanh thì nên chú ý, đừng vội vàng đưa ra quyết định mà dễ dẫn tới sai lầm, nếu có thể trì hoãn thì nên hoãn lại.

Mặc dù tài trí, thông minh hơn người nhưng lại quá khô khan mà vận trình tình cảm của người tuổi Mùi không thể lên cao được. Để thúc đẩy vận đào hoa thì bản mệnh cần thay đổi chính những suy nghĩ của bản thân. Nếu nhận được một lời mời ăn tối hoặc đi chơi thì đừng ngay lập tức từ chối, bạn nên mở lòng hơn, cơ hội tăng vận sẽ tới nhiều hơn.

Tuổi Thân

Vận trình ngày mới của người tuổi Thân không có nhiều ánh nắng rực rỡ. Công việc bị trì trệ, hiệu suất công việc cũng như tiến độ đều bị sụt giảm nghiêm trọng. Áp lực căng thẳng liên tục xuất hiện khiến tinh thần bị đè nén. Do không thể chia sẻ được với ai nên càng ngày bản mệnh càng cảm thấy nặng nề.

Tinh thần mệt mỏi nên người tuổi Thân cũng ngại giao tiếp, ít nói hơn và có phần kém tự tin. Tại nơi công sở, bản mệnh cũng dễ bị vướng vào họa thị phi, cần đề phòng đồng nghiệp chơi xấu, nói xấu sau lưng và tránh không nên “góp vui” vào những câu chuyện buôn dưa lê. Với gia đình, bản mệnh cũng cần nhẹ nhàng hơn một chút để tránh xảy ra mâu thuẫn, bất hòa.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, người tuổi Dậu cần chú ý các bệnh về đường hô hấp, chức năng của phổi bị suy giảm. Bạn rất dễ mắc các bệnh như ho nhiều, ho khan, ho có đờm, đau tức ngực, viêm phế quản… Bản mệnh nên ăn nhiều các loại hoa quả có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho phổi như cam, chanh, bưởi, táo, cà rốt, lựu… Vào buổi tối khi đi ngủ cần kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, đề phòng gió lùa.

Vận trình công việc của người tuổi Dậu hôm nay nhiều phần không được như ý muốn, làm thì nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu, có thể là do bản mệnh không có kế hoạch làm việc cụ thể, phản ứng chậm nên bỏ lỡ một vài cơ hội tốt, hiệu quả công việc không cao, chưa kể còn dễ bị đồng nghiệp qua mặt.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có gió, có nắng nhưng không quá mạnh và gay gắt. Công việc không suôn sẻ, cũng xuất hiện vài rắc rối nhưng bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, mọi việc đều có hướng giải quyết, chỉ là điều chỉnh việc nào trước việc nào sau mà thôi.

Vẻ bề ngoài lạnh lùng của bản mệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận đào hoa. Giải pháp duy nhất có thể khiến cho vận tình cảm của người tuổi Tuất đi lên đó là rũ bỏ vẻ bề ngoài lạnh băng, thay vào đó là hình ảnh của một người năng nổ, hoạt bát, hòa đồng và hay cười, hãy để tự mình thay đổi vận thế của mình.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi cần đề phòng họa tiểu nhân. Trong quá trình làm việc nên giữ im lặng và thái độ tập trung cao độ, bản mệnh nên chú ý hoàn thành tốt công việc của mình trước khi muốn tham gia vào bất kỳ cuộc “buôn dưa lê” nào.

Vận trình tình cảm xuất hiện lắm chông gai, những bản mệnh còn độc thân thì không cần phải nóng lòng quá bởi có gấp rút cũng chẳng giải quyết được, người ấy vẫn chưa xuất hiện và bạn bắt buộc phải chờ đợi. Những bản mệnh đã có gia đình cũng sẽ có chút mâu thuẫn và xô xát với người trong nhà, vợ chồng cãi nhau, con cái hư đốn.

* Thông tin mang tính tham khảo.