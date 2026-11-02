Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đăng ký tài trợ 50.000 tỷ đồng, VinaCapital tính huy động 200 triệu USD: Nóng cuộc đua tại tháp 99 tầng cao 497m ở Thủ Thiêm

Ngày 26/10, HDBank và Vikki Digital Bank - hai ngân hàng có liên quan đến tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - đã đăng ký tài trợ 50.000 tỷ đồng cho Cụm dự án biểu tượng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Tại lễ trao cam kết có sự xuất hiện của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đối tác.

Khoản vốn này nằm trong tổng giá trị đăng ký tài trợ 124.500 tỷ đồng của hai ngân hàng cho 4 dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai.

3 ngày sau, thông tin cập nhật ngày 29/10 cho biết VinaCapital International Partners công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD trong giai đoạn 2026–2030 cho tòa nhà Iconic VIFC 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An. Kế hoạch được giới thiệu trong khuôn khổ công bố các thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Đây là 2 chuyển động mới nhất, xuất hiện sau khi các liên danh có sự tham gia của HDBank, VinaCapital và REE lần lượt đề xuất đầu tư tòa tháp.

Từ khu đất được tính xây 30 tầng đến hai đề xuất tỷ USD

Lịch sử gần đây của dự án bắt đầu bằng một thay đổi lớn về quy hoạch. Theo thông tin lấy ý kiến được công bố tháng 2/2026, lô đất 1.K1.8.HH rộng khoảng 1,26 ha tại Thủ Thiêm được đề xuất nâng chiều cao công trình từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, tương ứng từ 120 m lên khoảng 500 m.

Đầu tháng 4, liên danh Công ty CP Cơ điện lạnh (REE), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và VinaCapital đề xuất đầu tư khoảng 1,15 tỷ USD. Phương án gồm 99 tầng nổi với 350.000 m² sàn và 5 tầng hầm với 50.000 m² sàn.

Vốn chủ sở hữu dự kiến chiếm 20%, tương đương 230 triệu USD. REE góp 43%, HFIC 33% và VinaCapital 24%; trong đó HFIC dự kiến tham gia bằng giá trị quyền sử dụng đất. Phần vốn còn lại huy động từ nguồn vay và khách hàng.

Ngay sau đó, liên danh Sovico – HDBank cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư công trình tại khu lõi Thủ Thiêm, với tên gọi VIFC Core Tower. Tổng vốn sơ bộ khoảng 1,84 tỷ USD, quy mô 99 tầng nổi, 6 tầng hầm và khoảng 436.400 m² sàn xây dựng. Tiến độ đề xuất khoảng 60 tháng.

Cùng hướng tới tòa tháp 99 tầng nhưng hai phương án tính vốn chênh nhau 690 triệu USD.

Tòa nhà có thể vượt Landmark 81, nhỉnh hơn một biểu tượng tài chính Thượng Hải

Đến tháng 8, dự án có thêm bước tiến về kiến trúc. Ngày 24/8, TP.HCM phê duyệt kết quả thi tuyển, lựa chọn phương án A168 của Kohn Pedersen Fox Associates (KPF, Mỹ). Hai phương án đồng giải ba thuộc AtkinsRéalis Asia và Foster + Partners.

Theo thông tin công bố về phương án kiến trúc, tháp IFC-99F HCMC nằm trên lô 1.K1.8.HH, cao 99 tầng, chiều cao tối đa 497 m. Công năng định hướng gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng hạng A+ và A++, trung tâm tài chính, khách sạn 5 sao và lưu trú chuyên gia.

Nguồn: One Living

Nếu được xây dựng tới mức này, công trình sẽ cao hơn Landmark 81 tại TP.HCM khoảng 35,8 m. Theo dữ liệu The Skyscraper Center, Landmark 81 cao 461,2 m, Keangnam Hanoi Landmark Tower cao 328,6 m và Lotte Center Hanoi cao 272 m. Như vậy, tháp Thủ Thiêm sẽ cao hơn Keangnam khoảng 168 m và Lotte Center Hanoi 225 m.

Đặt cạnh các công trình quốc tế, mức 497 m cũng rất đáng chú ý. Shanghai World Financial Center tại Thượng Hải cao 492 m, thấp hơn phương án tháp Thủ Thiêm 5 m. Đây cũng là công trình do KPF thiết kế, tọa lạc tại khu tài chính Lục Gia Chủy.