Tỷ phú đứng sau game FIFA Online, vụ án hối lộ rúng động Hàn Quốc và cuộc truyền ngôi cho nữ nhân ngoài dòng tộc

Tại Việt Nam, Nexon là một cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng mạng, đặc biệt là các game thủ với những tựa game thuộc hàng "siêu phẩm" như Dragon Nest, Boom Online, Atlantica Online hay Sudden Attack, đặc biệt là Maple Story, một tựa game từng có thời làm điên đảo không biết bao nhiêu tín đồ của làng game Việt.

Ngoài ra, hiện nay hàng ngàn "con nghiện" trò chơi bóng đá trực tuyến cũng đang không ngừng cày ngày cày đêm với game thể thao FIFA Online 4 trên máy tính và FIFA Mobile cho phiên bản di động. Đây là 2 tựa game vốn được Nexon phối hợp với EA Sports phát hành và chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 ở cả thị trường Hàn Quốc và Việt Nam.

Nexon Networks – công ty con của Nexon Hàn Quốc chuyên đảm nhiệm khâu dịch vụ khách hàng, hoạt động và đảm bảo chất lượng (QA) - đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam với trụ sở được đặt tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2019.



CHA ĐẺ CỦA GAME ONLINE HÀN QUỐC



Tháng 5/2021, hàng loạt tờ báo ở Hàn Quốc chạy dòng tít lớn với thông tin về việc khối tài sản khổng lồ của ông Kim Jung-Ju bị "bốc hơi" mất 2,2 tỷ USD chỉ vì dự báo không mấy khả quan cho công việc kinh doanh của những năm tới. Thế nhưng, ngay cả khi điều đó xảy ra thì ông chủ của hãng game lớn nhất "xứ sở kim chi" này vẫn tỏ ra không hề hấn gì khi trong danh sách 10 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn vẫn có tên ông ở vị trí số 3 với tổng tài sản ròng 8,5 tỷ USD.



"Sách trắng game Hàn Quốc 2020" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) phát hành cuối tháng 12/2020 cho biết, doanh thu của ngành công nghiệp game trong năm đạt 14,14 tỷ USD, đứng thứ 4 thế giới chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Và đóng góp phần lớn vào doanh thu khủng trong lĩnh vực chiếm khoảng 16% tổng quy mô thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc này không ai khác chính là người đàn ông sinh năm 1968 Kim Jung-Ju, Chủ tịch và cũng là đồng sáng lập tập đoàn Nexon vốn được biết đến là công ty game lớn nhất Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia xuất khẩu game lớn nhất trên thế giới (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jung-Ju xuất thân là "dân chơi thứ thiệt" với tấm bằng cử nhân khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, ông tiếp tục con đường khoa bảng của mình bằng việc hoàn thành chương trình thạc sĩ, sau đó là tiến sĩ tập trung vào lĩnh vực khoa học máy tính và kỹ sư điện tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.

Ngày 26/12/1994, ông Kim Jung-Ju bắt tay với người bạn của mình là Jake Song để cùng lập nên công ty game mang tên Nexon có trụ sở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Thế nhưng, mối lương duyên của họ lại quá ngắn ngủi khi chỉ một năm sau đó, ông Song "dứt áo ra đi" với 50% số vốn đã hùn hạp vào Nexon để lại người đồng nghiệp đang phải loay hoay với những ngổn ngang của một doanh nghiệp non trẻ chỉ mới thành lập được một thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, ông Kim Jung-Ju không chịu dừng lại sau cú "gãy gánh" xảy ra cho mình ngay từ những ngày đầu chập chững lập nghiệp. Chỉ một năm tiếp theo, vị CEO của công ty game Nexon đã trình làng tựa game online đầu tiên trên thế giới là "Baram e Nara", còn được biết đến với cái tên "Nexus: The Kingdom of the Winds" vào năm 1996.

Cũng với tựa game này, ông Kim đã "khai sinh" và đi tiên phong trong việc thực hiện một mô hình kinh doanh trò chơi trực tuyến độc đáo được ghi vào lịch sử game online với thuật ngữ "freemium", có nghĩa là: các game thủ được phép chơi game miễn phí; tuy nhiên, họ cần phải chấp nhận chi trả một khoảng tiền nhỏ để cập nhật cũng như mua thêm các vật phẩm trực tuyến để có thể sớm đạt mục tiêu trong từng cấp độ của trò chơi.

Kể từ đó, Nexon bùng nổ với hàng loạt tựa game đình đám khác như "Maple Story" (Câu chuyện nấm lùn), Dungeon & Fighter, "Cat Rider" và "Mabinogi" khiến hàng triệu game thủ trên khắp thế giới mê mẩn cho đến tận bây giờ.

Nexon nổi tiếng với tựa game "Maple Story" cùng hàng loạt tựa game đình đám khác

Năm 2005, ông Kim quyết định thâm nhập thị trường game online của Nhật Bản bằng cách chuyển chuyển trụ sở chính của Nexon từ Hàn Quốc sang thủ đô Tokyo của đất nước mặt trời mọc. 4 năm sau, ông Kim huy động toàn bộ vốn liếng của bản thân lẫn các thành viên khác trong gia đình, vốn là những cổ đông trong công ty Nexon, để lập nên tập đoàn "mẹ" mang tên NXC do mình làm CEO.

Và vào ngày 14/12/2011, ông Kim chính thức đưa công ty Nexon trở thành công ty đại chúng bằng việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tosho trong một phiên chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng (IPO) lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ, cũng như lớn thứ 2 thế giới đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Không chỉ mỗi toàn tâm toàn ý trong lĩnh vực game online với Nexon, ông Kim Jung-Ju còn "phân thân" sang một số "địa hạt" khác bên ngoài phạm vi của thế giới trò chơi máy tính mà ông đeo đuổi từ những ngày đầu lập nghiệp.

Tự nhận mình là một "fan cuồng" của trò chơi xếp hình nổi tiếng Lego với thâm niên cày game hơn 40 năm, năm 2013, trong vai trò của một nhà đầu tư cá nhân, ông Kim đã quyết định nắm giữ vị trí CEO của BrickLink.com, một trang web chuyên quản lý và khai thác trò chơi Lego cùng một cộng đồng những người chơi Lego trên khắp thế giới. Ông Kim cũng không ngừng thâu tóm một loạt các thương vụ đình đám khác, trong đó có cả Gloops, một công ty game phục vụ nền tảng di động của Nhật Bản và Stokke, một thương hiệu cao cấp hàng đầu của Na Uy chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em.

Vào tháng 3/2016, ông Kim kết nạp thêm một thành viên mới là nhà sản xuất game mobile Big Huge Games của Mỹ vào gia đình Nexon của mình.

VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG CÙNG NGƯỜI BẠN THÂN LÀ CÔNG TỐ VIÊN

Con đường làm ăn của ông Kim đang bằng phẳng và thuận lợi thì đến tháng 7/2016, ông đột nhiên bị dính vào tầm ngắm của pháp luật với cáo buộc đầy nghiêm trọng: hối lộ.

Cựu công tố cao cấp Jin Kyung-Joon (trái) và nhà sáng lập, chủ tịch hãng NXC Kim Jung-Joo (phải) trong scandal hối lộ năm 2016 (Ảnh:Yonhap News TV)

Cụ thể, sau một quá trình điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đã thu thập được những chứng cứ quan trọng chứng minh vụ việc hối lộ của chủ tịch Kim Jung-Ju cho công tố viên cấp cao Jin Kyung-Joon. Cơ quan điều tra cho biết đã có tổng cộng 900 triệu won (khoảng 18 tỷ VND) được chủ tịch của Nexon chuyển cho công tố viên Jin Kyung-Joon trong suốt thời gian từ năm 2005 đến năm 2014 qua nhiều con đường khác nhau bao gồm cả trực tiếp cũng như các phi vụ làm ăn gián tiếp, trong đó có cả việc được mua lại cổ phiếu không niêm yết của Nexon với giá "rẻ như bèo" nhờ vị trí công tác của mình.

Chính sự phình to một cách đột biến và đầy bất thường trong khối tài sản của công tố viên Jin Kyung-Joon, lên đến 12.6 tỷ won (khoảng 11 triệu USD) đã làm dấy lên mối nghi ngờ cho phía cảnh sát khiến họ phải vào cuộc điều tra. Cảnh sát Hàn Quốc nhận định rằng, chính mối quan hệ quá thân thiết giữa ông Kim Jung-Ju với công tố viên Jin Kyung-Joon vốn được nuôi dưỡng từ thời học cùng nhau tại trường đại học từ những năm 1980 đã giúp cho cả 2 "đi đêm" một cách phi pháp vì những mục đích không minh bạch trong kinh doanh làm ăn. Bản án 4 năm tù giam là kết cục mà vị công tố này phải đón nhận và chấp hành.

Scandal hối lộ của vị chủ tịch Nexon đã ngay lập tức khiến giá cổ phiếu của công ty này lao dốc không phanh cùng với những ảnh hưởng khủng khiếp đến các tựa game đang phát hành của hãng này. Tựa game Sudden Attack 2 dù chỉ mới ra mắt phiên bản beta nhưng cũng đã bị ngừng vận hành vì sự cố nghiêm trọng nói trên. Với cá nhân Kim Jung-Ju thì cũng không thể yên thân với cáo buộc làm ăn phi pháp này khiến ông đã buộc phải tạm rời chức vụ Giám đốc điều hành để phục vụ cho việc điều trần trước toà án.

Tuy nhiên, sự việc sau đó đã giúp giải oan cho "đôi bạn thân rất thân" này khi trong phiên tòa phúc thẩm của tòa án Tối cao Hàn Quốc diễn ra cuối năm 2016, tòa án đã tuyên vô tội cho vị cựu công tố Jin Kyung-Joon.

"Ông Jin và ông Kim đúng là 2 người bạn thân trước khi ông Jin trở thành công tố viên cấp cao, cũng như trước cả khi ông Kim bắt đầu khởi nghiệp cho công việc kinh doanh của mình", chủ tọa phiên tòa tuyên bố. "Việc ông Jin làm công tố viên không có nghĩa là tiền mà ông ấy nhận được sẽ bị xem là hối lộ, các các chứng cứ cáo buộc ông ấy cũng rất không thuyết phục".

Sau cơn sóng gió với nguy cơ phải ngồi tù vì cáo buộc hối lộ, ông Kim Jung-Joo quyết định rút lui khỏi vị trí CEO của Nexon (Ảnh: News Beezer)

Về phần mình, mặc dù đã được giải oan và thoát án 2 năm tù giam nhưng ông Kim Jung-Ju vẫn quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Nexon bằng một lá thư tay viết lời xin lỗi kèm lời đề nghị từ chức. Tuy nhiên, ông vẫn tại vị trên cương vị chủ tịch tập đoàn NXC trong đó Nexon là công ty thành viên trực thuộc được xem là một "con gà đẻ trứng vàng" với sự chi phối tới 47% cổ phần của ông ông Kim. Theo báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Nexon thì lợi nhuận của hãng game online này đạt con số "khủng" là 2.7 tỷ USD.

Với 5.000 nhân viên làm việc tại đại bản doanh ở Nhật Bản và chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Đài Loan, hiện Nexon đang sở hữu hơn 100 tựa game trực tuyến và game dành cho thiết bị di động phục vụ hơn 350 triệu game thủ ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Giá trị thương hiệu của Nexon là trên 13 tỷ USD theo đánh giá của hãng Bloomberg vào năm 2019.

CUỘC TRUYỀN NGÔI CHO NỮ NHÂN NGOÀI DÒNG TỘC



Tháng 5/2018, ông Kim Jung-Ju đã gây choáng váng cho công chúng Hàn Quốc khi tuyên bố gói ngân sách từ thiện hơn 93 triệu USD từ khối tài sản cá nhân khổng lồ của mình để tài trợ cho việc xây dựng hàng loạt bệnh viện phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật cũng như hỗ trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp của giới trẻ.

"Tôi đã tự thề với lòng mình sau khi thoát khỏi vòng lao lý trong vụ án đưa hối lộ hồi năm 2016 rằng, tôi cần phải trả ơn cho xã hội vì sự bao dung và tin tưởng dành cho tôi", ông Kim bày tỏ trong một thông cáo báo chí gửi ra công chúng nhân sự kiện thành lập Quỹ Nexon chuyên tập trung hỗ trợ các hoạt động giáo dục, sức khỏe và công nghệ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội (CSR).

Trước đó, vào năm 2013, ông đã cho thành lập một bảo tàng máy tính đầu tiên ở châu Á đặt tại "hòn đảo thiên đường" Jeju của Hàn Quốc.

Năm 2019, quỹ Nexon của ông Kim đã cho khởi động một sự kiện CNTT lớn được tổ chức hàng năm mang tên Thách thức lập trình dành cho thanh niên (Nexon Youth Programming Challenge). Ông cũng triển khai một dự án thư viện mang tên Nexon Small Library nhằm kết nối mạng lưới 118 thư viện công lập trên khắp cả nước với mục đích phục vụ trẻ em nghèo không có khả năng chi trả cho việc mua sách vốn rất đắt đỏ và tốn kém ở Hàn Quốc.

Quỹ Nexon của ông Kim Jung-Joo tài trợ nhiều triệu USD để xây dựng các bệnh viện dành cho trẻ em (Ảnh: Nexon Hands)

Ngày 29/7/2021, ông Kim Jung-Ju, nhà sáng lập của công ty Nexon cũng đã chính thức công bố quyết định thôi giữ vị trí CEO của tập đoàn NXC nơi ông đã phục vụ liên tục trong 16 năm liền.

Nhân vật được ông lựa chọn để thay thế mình không phải là một trong 2 đứa con ruột, mà là "nữ tướng" tài năng đã gia nhập Nexon từ năm 1998 có tên Lee Jae-kyo, chuyên gia truyền thông kiêm giám đốc của quỹ Nexon.

"Cô ấy có sự hiểu biết sâu sắc đến từng chân tơ kẽ tóc của Nexon, và vì vậy, là ứng viên tốt nhất cho vị trí CEO để điều hành những hoạt động đa dạng và phức tạp của NXC", ông Kim dành những lời "có cánh" khi lý giải về lý do "truyền ngôi" cho người nữ lãnh đạo kế nhiệm của mình.

Về phần mình, vị cựu CEO và là "cha đẻ" của NXC sẽ vẫn có chân trong Hội đồng quản trị của tập đoàn với "sứ mệnh" lớn hơn, đó là tập trung nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ nhân tài mới cho công ty cũng như hoạch định hướng đi mang tính chiến lược của tập đoàn trong tương lai.

Tại Việt Nam, văn phòng của Nexon có nhiệm vụ giám sát việc đảm bảo chất lượng cho thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả việc thử nghiệm các trò chơi để tìm khiếm khuyết và lỗi. Đây là động thái được cho là sẽ giúp Nexon thúc đẩy việc kinh doanh các tựa game của mình ở khu vực được cho là đầy tiềm năng này.



Điều này chứng tỏ bên cạnh Thái Lan thì Việt Nam là một trong những thị trường màu mỡ được Nexon chú trọng bằng việc hỗ trợ tiếng Việt cho người dùng ngay khi các tựa game mới vừa ra mắt ở Hàn Quốc.

Văn phòng đại diện của Nexon được mở tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2019 (Ảnh: Nexon Networks VINA)

Tuy nhiên, mới đây, nhiều tín đồ game online tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang tỏ ra khó hiểu khi tháng 4/2021, hãng này lại có một quyết định khá bất ngờ: phân bổ 100 triệu USD từ dòng tiền của mình để đầu tư mua tiền ảo Bitcoin thay vì nghiên cứu và phát triển những dự án game mới nhằm phục vụ cộng đồng game thủ trong tương lai.

"Trong môi trường kinh tế hiện tại, chúng tôi tin rằng bitcoin mang lại sự ổn định và thanh khoản lâu dài trong khi vẫn duy trì giá trị tiền mặt của chúng tôi cho các khoản đầu tư trong tương lai", ông Owen Mahoney, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nexon cho biết.