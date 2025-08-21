Tuyệt chiêu “cứu nguy” cho các tín đồ du lịch tận trong tình huống khẩn cấp

Giờ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản trên một ứng dụng quen thuộc, các tín đồ xê dịch có thể xử lý những tình huống phát sinh ngoài ý muốn một cách "nhanh - gọn - lẹ".

Checklist kỹ mấy cũng có lúc quên – nhưng vẫn có cách "chữa cháy" nhanh gọn

Mỗi chuyến đi đều có những nhu cầu chuẩn bị riêng, nhất là với các gia đình có trẻ nhỏ. Dù đã lên checklist kỹ lưỡng, việc quên vài món lặt vặt vẫn có thể xảy ra – và đôi khi, chỉ một thiếu sót nhỏ cũng đủ khiến hành trình đảo lộn.

Tuy nhiên, dù chuẩn bị kỹ đến mấy thì việc thiếu sót vài món lặt vặt cũng có thể xảy ra – đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ. Thu Hằng (28 tuổi, TP.HCM) – bà mẹ của một cậu nhóc 7 tuổi vẫn chưa quên tình huống "dở khóc, dở cười" trong chuyến đi Đà Nẵng gần đây.

Ngay sau khi nhận phòng tại resort và chuẩn bị tận hưởng bầu không khí trong lành, Hằng bất ngờ cảm thấy rát cổ, khàn giọng – có lẽ do thay đổi thời tiết hoặc vì cả buổi chiều nói chuyện và cười đùa liên tục cùng con. Vừa mệt vừa lo, cô lúng túng không biết xoay xở ra sao khi ở xa nhà, lại không mang theo thuốc.

Cơn đau họng mỗi lúc một rõ rệt, Hằng bắt đầu lo sốt vó – không chỉ vì mệt mà còn sợ lây sang cậu con trai đang háo hức với chuyến đi đầu hè. Lúc đó, cô vừa đến Đà Nẵng, chưa quen đường xá, cũng không có phương tiện di chuyển chủ động như ở nhà.

May mắn thay, nhờ thói quen thường xuyên mua sắm trên ứng dụng, Hằng lập tức mở GrabMart để thử "cầu cứu". Chỉ vài thao tác chọn địa chỉ và đặt hàng, các sản phẩm như viên ngậm, nước muối sinh lý... đã được giao đến tận resort chỉ sau ít phút. "Mọi thứ nhanh và tiện không tưởng. Tôi không phải chạy đi đâu cả, vẫn trông con được mà vẫn xử lý xong cái họng đau. Đúng là cứu nguy trong lúc cấp bách," Hằng cười nhẹ nhõm.

Team mê chơi đêm, đừng quên "chiêu nạp năng lượng" cực tiện này

Du lịch không chỉ là khám phá cảnh đẹp, mà còn là những khoảnh khắc tụ tập bạn bè, cùng nhau vui chơi, trò chuyện thâu đêm. Những buổi tối cùng tụ lại chơi boardgame, xem phim hay chỉ đơn giản là "tám chuyện" tới khuya đã trở thành kỷ niệm khó quên trong mỗi chuyến đi của nhiều nhóm bạn trẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng dễ chùng xuống nếu năng lượng tụt dốc giữa chừng.

Minh nhớ lại chuyến du lịch hè tháng trước cùng nhóm bạn thân tới Hải Phòng. Sau vài tiếng say mê board game và trò chuyện rôm rả, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm – và chiếc bụng đói bắt đầu "lên tiếng". Ai nấy đều lười ra đường, chưa kể không biết còn hàng quán nào mở hay không. Không để cuộc vui bị "khựng lại", Minh liền mở GrabMart, nhanh tay đặt một loạt snack, mì ly, nước ngọt và đá từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Vị cứu tinh" cho những tấm ảnh "sống ảo" đẹp lung linh

Đi du lịch, ai cũng mong có thật nhiều ảnh check-in lung linh và kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng đôi khi, những sự cố nhỏ bất chợt xảy ra, khiến trải nghiệm không còn trọn vẹn.

Khánh Linh (26 tuổi) từng háo hức chuẩn bị cả "valy đồ sống ảo" cho chuyến đi Huế. Váy vóc, phụ kiện đều được lựa chọn kỹ càng cho từng điểm tham quan. Nhưng chỉ sau vài điểm dừng, dưới cái nắng gay gắt và lịch trình di chuyển dày đặc, mái tóc của Linh nhanh chóng bết lại, mất phom hoàn toàn.

Trước tình huống đó, Linh bèn cầu cứu cô bạn thân người Huế đang cách xa hàng trăm cây số. Sau khi được bạn "hiến kế" cho giải pháp cực kỳ đơn giản, Linh mở ứng dụng để đặt dầu gội khô từ cửa hàng Guardian gần đó. Chưa tới 30 phút, đơn hàng đã được giao tới tận cổng địa điểm tham quan.

Dù đi đâu, chuẩn bị kỹ đến đâu, cũng khó tránh khỏi những tình huống phát sinh bất ngờ. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, một cách xoay sở nhanh gọn nhờ các dịch vụ như GrabMart lại giúp mọi thứ tiếp tục suôn sẻ. Đôi khi, điều làm nên một chuyến đi trọn vẹn không chỉ là kế hoạch chi tiết, mà còn là khả năng thích ứng linh hoạt khi cần.