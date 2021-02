Tuyết bất ngờ rơi phủ trắng đỉnh Fansipan ngày cuối năm

Theo dự báo, trong thời gian tới, sẽ còn nhiều đợt lạnh sâu có khả năng xuất hiện băng giá và tuyết rơi tại đỉnh Fansipan cũng như các vùng núi cao Bắc Bộ. Dự báo từ đêm 8/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 100mm/đợt,