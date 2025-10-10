Các tuyển thủ Việt Nam khám phá TPHCM về đêm. ẢNH: DŨNG TƯ

Sau khi rời nơi đóng quân ở phường Thủ Dầu Một, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã di chuyển lên trung tâm TPHCM, vừa thuận tiện cho việc di chuyển đến sân Thống Nhất - địa điểm thi đấu lượt về, vừa để các cầu thủ có dịp thư giãn, thay đổi không khí.

Tranh thủ thời gian nghỉ, Đỗ Duy Mạnh cùng các đồng đội chọn cách khám phá thành phố mang tên Bác bằng xe buýt hai tầng, tham quan nhiều địa danh nổi tiếng và di tích lịch sử ở khu vực trung tâm. Trên trang cá nhân, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ bức ảnh cùng đồng đội với dòng trạng thái: “Xin chào thành phố mang tên của Bác”, thể hiện sự háo hức khi được trải nghiệm một Sài Gòn về đêm sôi động và thân thiện.

Thậm chí, trên chuyến xe chở đội tuyển Việt Nam còn có cầu thủ Việt kiều Pháp Cao Pedant Quang Vinh. Nhờ các đồng đội trong vai tình nguyện viên cũng là dịp để anh được hiểu biết thêm về cội nguồn của quê mẹ.

Nếu tính theo địa giới hành chính trước khi sáp nhập, đây là lần đầu tiên sau 3 năm đội tuyển Việt Nam trở lại TPHCM (cũ) thi đấu trong dịp FIFA Days. Chính vì vậy, tâm trạng hứng khởi của các tuyển thủ là điều dễ hiểu, nhất là khi phần lớn cầu thủ đã quen tập luyện và thi đấu ở miền Bắc trong thời gian dài.

Bên cạnh nhóm cầu thủ đi tham quan, một số thành viên khác của đội tuyển Việt Nam chọn cách gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc nghỉ ngơi nhẹ nhàng tại khách sạn để hồi phục thể lực. Toàn đội đều thể hiện tinh thần thoải mái, sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận lượt về.

Từ ngày 11-10, đội tuyển Việt Nam trở lại lịch tập luyện luân phiên tại sân Thống Nhất và sân Quân khu 7. Trận đấu lượt về với Nepal sẽ diễn ra vào ngày 14-10, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik được xem là “đội khách” theo quy định của AFC.

Sau 3 lượt trận, Việt Nam đang có 6 điểm, xếp thứ 2 bảng F, kém 3 điểm so với Malaysia. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu có thể thay đổi nếu AFC đưa ra án phạt liên quan đến việc Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong các trận đấu trước đó.