Tuyển Trung Quốc sắp thay HLV, được dẫn dắt bởi nhân vật ít người ngờ tới?

Tương lai của HLV Li Xiaopeng là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ CĐV Trung Quốc, sau khi ĐTQG nước này để thua bẽ bàng trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Rất đông người hâm mộ đã kêu goị LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sa thải HLV Li Xiaopeng và cho rằng nhà cầm quân này còn kém cả cựu HLV Li Tie.

Theo nguồn tin từ hãng truyền thông 163.com, CFA đang lựa chọn một HLV ngoại để thay thế HLV Li Xiaopeng dẫn dắt tuyển Trung Quốc ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ ba World Cup. Người được nhắm tới là một nhà cầm quân danh tiếng đến từ Đức, ông Felix Magath. Đây là thông tin tương đối bất ngờ bởi Felix Magath là cái tên không hề được truyền thông Trung Quốc nhắc tới trong suốt thời gian qua.

Trước đó, theo tờ báo Kicker của Đức thì chính HLV Felix Magath cũng khẳng định rằng ông sẽ tới Trung Quốc để huấn luyện trong ít ngày tới đây.

Ông Felix Magath 68 tuổi, từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng ở Đức, nổi bật có Bayern Munich, giúp "Hùm xám" hai lần vô địch Bundesliga vào các mùa 2004-05 và 2005-06. Ông cũng từng dẫn Wolfsburg lên ngôi Bundesliga mùa 2008-09.

HLV Felix Magath có thể được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Hồi 2016, ông Felix Magath sang Trung Quốc làm việc, dẫn dắt CLB Shandong Luneng và lập tức ghi dấu ấn tại đây. Ông Magath được đánh giá cao về chuyên môn, đặc biệt ở việc rèn thể lực cho cầu thủ. CĐV Trung Quốc nói rằng nếu Li Tie giỏi huấn luyện thể lực cho cầu thủ thì Magath chính là phiên bản nâng cao của Li Tie.

Nhiều CĐV ở giải Super League còn ca ngợi rằng: "Nếu Magath ở trên tàu Titanic vào thời điểm đó, thì tất cả các hành khách đã có thể bơi về Southampton an toàn". Dù đây chỉ là một lời ca ngợi nhưng nó phần nào phản ánh sức mạnh của quá trình rèn luyện thể chất từ HLV Magath.

HLV Felix Magath từng làm việc ở Trung Quốc trong vòng 2 năm.

Do từng có thời gian làm việc tại giải Super League nên HLV Felix Magath càng được LĐBĐ Trung Quốc đánh giá cao, do ông có nhiều am hiểu về môi trường bóng đá và văn hóa ở Trung Quốc, có thể giao tiếp với các cầu thủ Trung Quốc dễ dàng hơn so với một số HLV ngoại khác.

Dự kiến, LĐBĐ Trung Quốc vẫn tạm thời để HLV Li Xiaopeng dẫn dắt ĐT Trung Quốc thi đấu nốt 2 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup (trong tháng Ba tới). Ngay sau khi vòng loại kết thúc, LĐBĐ Trung Quốc sẽ thay HLV và khi đó, nhiều khả năng ông Felix Magath sẽ là người được bổ nhiệm.

