Tuyển thủ Dương Thúy Vi và đồng đội tham dự giải wushu vô địch thế giới 2025

Dương Thúy Vi là thành viên đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam cho biết, chúng ta góp mặt 12 tuyển thủ tham dự giải wushu vô địch thế giới 2025 từ ngày 31-8 tại Brazil.

Trong danh sách thi đấu, tuyển thủ Dương Thúy Vi là người nhiều kinh nghiệm và có thành tích tốt nhất từ trước tới nay của đội tuyển wushu Việt Nam. Cô tham dự giải vô địch thế giới 2025 để tranh tài các nội dung taolu (biểu diễn) sở trường thương thuật, kiếm thuật.

Ngoài Dương Thúy Vi, chúng ta còn có nhiều tuyển thủ có chuyên môn cao như Nông Văn Hữu, Hứa Văn Đoàn, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy…

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã giành HCV hạng cân 60kg nữ sanda (đối kháng) và Nguyễn Thị Lan giành HCV hạng cân 48kg nữ sanda tại giải vô địch thế giới 2023. Lần góp mặt này, họ hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích HCV đã có.

Liên đoàn wushu thế giới sẽ tranh tài các hạng cân đối kháng tại giải vô địch thế giới năm nay gồm 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg dành cho nữ. Nội dung taolu tổ chức đầy đủ các bộ huy chương đối với cá nhân, nam nữ theo quy định và cả nội dung đối luyện.

Tại lần gần nhất giải vô địch thế giới tổ chức, năm 2023, đội tuyển wushu Việt Nam đã đứng hạng nhì toàn đoàn với 5 HCV. Vô địch giải khi đó là đội Trung Quốc (15 HCV).