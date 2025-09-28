Tuyển Malaysia gian lận nhập tịch: Vì sao chưa bị xử thua trước tuyển Việt Nam?

Dù bị phanh phui sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hiện mới chỉ phải nhận án phạt hành chính từ FIFA, chứ chưa bị xử thua trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong trận đấu diễn ra hồi tháng 6/2025 gặp tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia tung vào sân 6 cầu thủ nhập tịch vi phạm quy định quốc tịch của FIFA. Tuy nhiên, thay vì thay đổi kết quả trận đấu, Ủy ban Kỷ luật FIFA chỉ đưa ra hình phạt liên quan đến hành chính: phạt tiền và cấm thi đấu.

Cụ thể, 7 cầu thủ nhập tịch nói trên bị cấm thi đấu 12 tháng trên mọi đấu trường thuộc hệ thống FIFA, trong khi FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 10 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ vi phạm cũng phải đóng thêm 2.000 franc Thụy Sĩ.

Kết quả trận Malaysia 4-0 Việt Nam hồi tháng 6 chưa có quyết định xử lý chính thức

Vì sao chưa xử thua?

Lý do chính nằm ở quy trình tố tụng của FIFA. Sau khi Ủy ban Kỷ luật ban hành án phạt, vụ việc sẽ được chuyển cho FIFA Football Tribunal (cơ quan xét xử các tranh chấp) để xem xét tính hợp lệ của cầu thủ. Chỉ khi Tribunal kết luận cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu, kết quả các trận đấu liên quan mới có nguy cơ bị hủy hoặc xử thua.

Ngoài ra, không phải mọi sai phạm về giấy tờ hay thủ tục đều đồng nghĩa với việc cầu thủ không đủ điều kiện ra sân. Trong quá khứ, Ecuador từng vướng cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai lệch thông tin trong vòng loại World Cup. FIFA khi đó phạt tiền, trừ điểm, nhưng vẫn giữ nguyên kết quả các trận đấu.

Điều này cho thấy nếu Malaysia chứng minh được 7 cầu thủ kia vẫn đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, họ có thể tránh được án xử thua.

Tương lai còn bỏ ngỏ

Hiện tại, án phạt dành cho Malaysia mới dừng lại ở mức hành chính. Khả năng đội bóng này bị xử thua trong trận gặp Việt Nam vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra và phán quyết từ FIFA Football Tribunal trong thời gian tới.