Tuyển Lào sẽ là "cọng rơm" đè chết "con hổ" Malaysia?

19h00 ngày mai, 9/10, Malaysia sẽ làm khách trên sân của ĐT Lào. Thật đáng ngạc nhiên, mới cách đây vài tuần thôi, Malaysia chắc hẳn đang nghĩ xem sẽ thắng Lào với tỷ số cách biệt bao nhiêu, liệu có xa hơn một sec tennis. Nhưng bây giờ, mọi thứ đổi ngược hoàn toàn:

"Lào là một đối thủ khó chơi. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để mong giành được chiến thắng" – ông Peter Cklamovski, HLV trưởng ĐT Malaysia mới đây chia sẻ.

Tại sao ông Peter Cklamovski lại có cái nhìn thận trọng tới vậy? Đó là bởi Malaysia vừa bị cấm xử dụng 7 cầu thủ "nhập lậu". Đấy cũng là 7 cái tên sáng giá nhất thời gian vừa qua chơi cho ĐT Malaysia. Nhưng giờ thì Những chú hổ không thể sử dụng lực lượng này vì đã nhập tịch trái với quy định của FIFA.

Dù không có 7 cầu thủ nhập tịch trên, thực tế dàn cầu thủ Malaysia đấu Lào vẫn ngập tràn nhập tịch. Nhưng đấy là những cái tên không thật sự chất lượng.

Không dễ cho Malaysia chiến thắng trên sân của Lào lúc này.

Ngược về AFF Cup 2024, khi đó Malaysia cũng sử dụng đội hình chủ yếu là nhập tịch, nhưng lại hòa Campuchia 2-2 và chỉ thắng nhọc được Timor Leste 3-2.

Về mặt lực lượng là vậy, ĐT Malaysia lúc này còn sút giảm tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên, họ đối mặt việc có thể bị AFC xử phạt rất nặng, ít nhất là thua ngược 2 trận gặp Nepal, Việt Nam ở lượt đi bảng F, vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Nếu nặng hơn, ĐT Malaysia thậm chí có thể bị cấm thi đấu quốc tế vài năm.

Những ngày qua, vụ "nhập lậu" cũng khiến NHM Malaysia tranh cãi gay gắt, khiến tình yêu, sự cổ vũ cho ĐTQG xuống đáy. Ngược lại, áp lực chiến thắng lên ĐT Malaysia lúc này cao hơn bao giờ hết, đến từ cả các quan chức bóng đá lẫn NHM Malaysia. Họ cần thứ gì đó tích cực để không sụp đổ. Nhưng áp lực quá lớn lại là một gánh nặng!

Khi Malaysia yếu đi cả về lực lượng và tinh thần thì Lào lại đang là một nền bóng đá có những bước phát triển tích cực. Các cầu thủ Lào luôn chơi bóng với tinh thần lạc quan, bất kể thắng thua. Việc Malaysia suốt tinh thần sẽ như một liều thuốc bổ, thúc đẩy các cầu thủ Lào chơi tốt hơn nữa, nhân lúc đối phương yếu để tìm kiếm một chiến thắng quan trọng.

Với rất nhiều những mũi tên ngược hướng nhau, tiêu cực cho Malaysia và tích cực cho Lào, không loại trừ khả năng tối mai, Lào thậm chí có thể tìm được chiến thắng trên sân nhà. Khi đó, mọi thứ có thể rất tệ cho Những chú hổ.

Lạc đà có thể chở rất nhiều đồ. Nhưng khi trên lưng gánh nặng đã quá lớn, dù chỉ một cọng rơm cũng khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. ĐT Lào có thể là "cọng rơm" ấy, đè chết một nền bóng đá Malaysia đang khủng hoảng cực độ.

* Cũng trong dịp này, ĐT Việt Nam sẽ đấu 2 trận với Nepal, ngày 9/10 và 14/10, đều ở khung 19h30.