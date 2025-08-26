Tuyển Indonesia triệu tập lực lượng cực mạnh đấu Hàn Quốc ở giải châu Á

Ngày 26/8, HLV Gerald Vanenburg đã công bố danh sách đội U23 Indonesia tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Danh sách này bao gồm 23 tuyển thủ trong đó có một vài ngôi sao nhập tịch nổi bật trong đó có Dion Markx đang chơi bóng ở Hà Lan. Đây là cơ hội đầu tiên của Markx sau khi nhập tịch Indonesia (WNI) vào tháng 2 năm 2025.

Tuy nhiên, Tim Geypens, người nhập tịch cùng thời điểm với Dion Markx, đã không có tên trong danh sách triệu tập lần này.

Ngoài Geypens, một số cầu thủ không được chọn vào danh sách là Ivar Jenner, Achmad Maulana Syarif, và Victor Dethan vì chấn thương. HLV Vanenburg vẫn tin tưởng một số cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội U23 Indonesia, chẳng hạn như Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas và Muhammad Ferarri.

Lực lượng của U23 Indonesia đang được đánh giá rất cao.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng giữ nguyên tên của những cầu thủ đã khoác áo Indonesia tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vào tháng 7 vừa qua như Jens Raven, Toni Firmansyah và Kadek Arel Priyatna.

Một số ngôi sao từng khoác áo ĐTQG như cặp tiền đạo Rafael Struick và Hokky Caraka cũng được triệu tập trong danh sách lần này. Ngoài ra, tiền đạo Jens Raven cũng được điền tên.

Về cơ bản, lực lượng nhập tịch vẫn là nòng cốt của U23 Indonesia ở đợt triệu tập lần này. Đội hình của U23 Indonesia cũng đang được các chuyên gia đánh giá rất cao trước khi họ tham dự đấu trường vòng loại giải châu Á. U23 Indonesia được kỳ vọng có thể cạnh tranh với Hàn Quốc cho vị trí đầu bảng để giành vé vào VCK giải U23 châu Á 2026.

Ở vòng loại châu Á bắt đầu từ ngày 2/9, U23 Indonesia nằm ở bảng J cùng Hàn Quốc, Lào và Macau (Trung Quốc). Ngoài lực lượng mạnh, thầy trò HLV Gerald Vanenburg sẽ có thêm lợi thế sân nhà.

Theo thể thức của AFC, các đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ tiến vào VCK.

Danh sách U23 Indonesia: Thủ môn: Muhammad Ardiansyah Cahya Supriadi Daffa Fasya Hậu vệ: Kakang Rudianto Kadek Arel Priyatna Muhammad Ferrari Dion Markx Alfharezzi Buffon Mikael Tata Dony Tri Pamungkas Frengky Missa Tiền vệ: Toni Firmansyah Zanadin Fariz Robi Darwis Arkhan Fikri Ananda Raehan Rayhan Hannan Tiền đạo: Hokky Caraka Jens Raven Rafael Struick Ricky Pratama Salim Tuharea Rahmat Arjuna



