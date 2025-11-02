Tuyển Indonesia “đè bẹp” Australia, gây ra mối lo cho tuyển Việt Nam

Ngày 1/11, tuyển futsal Indonesia có trận đấu giao hữu gặp Australia trên sân nhà ở thủ đô Jakarta. Trước trận này, Indonesia đang có phong độ cao với việc thắng 7 trong 8 trận liên tiếp gần nhất. Indonesia cũng đang đứng hạng 23 FIFA, hơn Australia tới 30 bậc.

Theo truyền thông Indonesia, tuyển futsal nước này đã thi đấu áp đảo trước Australia. Dù bỏ lỡ một số cơ hội nhưng đội chủ nhà cũng giành chiến thắng thuyết phục 3-1.

Tuyển futsal Indonesia vừa có chiến thắng thuyết phục.

Sau trận, HLV Hector Souto của tuyển Indonesia đã dành tặng chiến thắng của đội mình trước Úc cho Muhammad Syaifullah, một cầu thủ đã vắng mặt do chấn thương nghiêm trọng trong trại huấn luyện.

“Trước hết, tôi muốn dành chiến thắng cho Saifullah, người đã gặp chấn thương nghiêm trọng vài ngày trước. Chúng tôi rất buồn cho anh ấy và cầu nguyện cho anh ấy sớm bình phục, và hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại với chúng tôi".

Vị thuyền trưởng của Indonesia cũng nhắc nhở các học trò không được chủ quan dù thắng Australia: “Cá nhân tôi hơi tiếc vì chúng tôi không thể chơi tốt hơn vì trận đấu này rất khó khăn. Và tôi nghĩ Úc, ở một số thời điểm, đã chơi tốt hơn chúng tôi và chúng tôi cần phải bắt kịp”.

Việc tuyển Indonesia giành chiến thắng bằng phong độ cao cũng là tín hiệu đáng lo với tuyển futsal Việt Nam khi hai đội sẽ chạm trán nhau tại SEA Games vào cuối năm nay.

Nội dung futsal nam của SEA Games 33 có 5 đội tuyển tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.



