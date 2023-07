Tướng Pháp: Trở ngại của Ukraine là thiếu nhân lực nghiêm trọng

"Người Nga có ưu thế đáng kể trên không và trên mặt đất. Ngay chính người Ukraine cũng thừa nhận rằng họ bắn 4.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi Nga bắn 20.000 quả", Tướng Pháp Jean-Bernard Pinatel, chuyên gia về Nga và Trung Đông, cho hay.

Vị tướng này cũng cho biết tỷ lệ tổn thất về thiết bị quân sự và nhân sự là 5/1, nghiêng về phía Nga. Theo ông Jean-Bernard Pinatel, Kiev đang gặp trở ngại nghiêm trọng do thiếu nguồn nhân lực.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết. (Ảnh: Anadolu Agency)

"Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​hôm nay là cuộc đối đầu giữa một cường quốc hạt nhân và một quốc gia thiếu nhân lực cũng như khí tài quân sự. Phương Tây cung cấp cho Kiev những thiết bị lỗi thời", Tướng Jean-Bernard Pinatel cho hay.

Ông tin rằng, nếu NATO không can dự trực tiếp vào xung đột, thì thất bại của Kiev chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời nhấn mạnh chính sách kéo dài cuộc xung đột Ukraine của phương Tây "chỉ dẫn đến nhiều thương vong hơn".

"Những cuộc thảo luận về việc giúp đỡ Ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng là hoàn toàn vô nghĩa", Tướng Jean-Bernard Pinatel nói, cho rằng mục tiêu của Mỹ và châu Âu là làm suy yếu nước Nga.

Thế nhưng, xung đột đang làm suy yếu châu Âu, không phải Nga. Theo ông Jean-Bernard Pinatel, biện pháp trừng phạt của phương Tây gây ra nhiều thiệt hại cho chính châu Âu.

Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công với việc hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng, hàng trăm thiết bị khí tài bị phá huỷ trong tháng qua, trong đó có các phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp như Bradley IFV do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard do Đức sản xuất.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên "vô nghĩa".

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.