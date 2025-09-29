HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tướng Gurulev kêu gọi áp dụng 'chiến thuật quân sự khắc nghiệt '

Bạch Dương |

Đại biểu Duma Quốc gia - Trung tướng nghỉ hưu Andrei Gurulev đã ra một tuyên bố đầy mạnh mẽ.

Tướng Gurulev kêu gọi áp dụng 'chiến thuật quân sự khắc nghiệt '- Ảnh 1.

Trên kênh Telegram, vị tướng kêu gọi chính quyền Nga từ bỏ "chiến tranh mềm" và hành động quyết liệt để đáp trả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở khu vực Belgorod.

Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc không kích vào khu vực này trong ngày 28 tháng 9, gây ra tình trạng mất điện và thương vong đáng kể cho dân thường.

"Bạn có thể giả vờ rằng sự kiềm chế và thận trọng sẽ duy trì được sự cân bằng nào đó. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại: trong khi chúng ta đang cố gắng tiến hành một cuộc chiến tranh mềm, Kyiv đang lặng lẽ tấn công cơ sở hạ tầng của chúng ta".

"Kharkiv vẫn sống một cuộc sống riêng - nhà hàng, đèn đường, giao thông, những con phố. Trong khi đó, thủ phủ của khu vực lại chìm trong bóng tối", ông Gurulev viết.

Tướng Gurulev kêu gọi áp dụng 'chiến thuật quân sự khắc nghiệt '- Ảnh 2.

Ông Gurulev yêu cầu chính quyền Nga đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước những cuộc tấn công của Ukraine.

Vị nghị sĩ nhấn mạnh: "Nước Nga cần phải chiến đấu khi có đủ nguồn lực. Vấn đề ở đây không phải năng lực, mà là quyết tâm. Chiến tranh không bao giờ là nửa vời".

Ông Gurulev tuyên bố rằng mỗi cuộc tấn công mới vào ngành năng lượng "không chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế và an ninh, mà còn là một tín hiệu: đối phương không sợ hãi, không biết cái giá phải trả. Tín hiệu này phải được phản công. Một cách kiên quyết, chính xác, không do dự".

Tướng Gurulev kết luận: "Đừng hành động như thể biện pháp nửa vời vẫn là đủ. Phòng thủ thực sự không đến từ những lời tuyên bố, mà từ những hành động cụ thể buộc đối phương phải suy nghĩ không phải về những đòn tấn công mới, mà là về cách sống sót sau phản ứng. Đủ rồi. Đã đến lúc chiến đấu như những người trưởng thành".

Trước đó, Thống đốc vùng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov đã báo cáo có 2 người thương vong do cuộc pháo kích và khuyến cáo người dân ở nhà vì mất điện diện rộng.

Theo Avia-pro
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

