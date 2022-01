Tướng anh hùng Nga chinh phạt Syria, Crimea: Lập công vang dội, dẹp loạn ở Kazakhstan!

Kazakhstan, nước cộng hòa Trung Á tách ra từ Liên Xô cũ, đang phải chứng kiến một cuộc biểu tình đường phố tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập cách đây 3 thập kỷ.

Giá nhiên liệu xe hơi đột ngột tăng vọt vào đầu năm mới đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình đầu tiên ở một thị trấn dầu mỏ hẻo lánh phía Tây đất nước.

Sau đó, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường trên trên cả chục thành phố và thị xã lớn của Kazakhstan để phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Ban đầu, ông Tokayev tìm cách xoa dịu đám đông bằng cách giải tán toàn bộ chính phủ vào đầu ngày thứ Tư tuần trước (5/1), nhưng đến cuối ngày ông đã thay đổi chiến thuật.

Xe quân sự tuần tra trên đường phố ở Kazakhstan vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Ảnh: AFP

Đầu tiên, Tổng thống Tokayev mô tả đám đông biểu tình là những “phần tử khủng bố” rồi nhanh chóng kêu gọi sự can thiệp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), liên minh quân sự gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, là những quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô do Moscow dẫn đầu.

Rất mau lẹ, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai một phi đội 75 máy bay vận tải, gồm 70 chiếc Il-76 và 5 máy bay An-124 chở các binh lính Nga cùng lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tới Kazakhstan để giúp ổn định tình hình.

Vị tướng quân đội mà Nga bổ nhiệm chỉ huy sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Kazakhstan không ai khác, chính là người đã từng đảm trách các hoạt động của Moscow ở Crimea và Syria trong thập kỷ qua: Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không, Anh hùng Liên bang Nga, Thượng tướng Andrei Serdyukov.

Tướng Serdyukov là người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm chiến trường, từng phụ trách các nhiệm vụ quân sự của Nga tại những quốc gia mà Moscow can thiệp, trong đó có hoạt động sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014 và điều phối các lực lượng Nga ở Syria vào năm 2019.

Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không, Anh hùng Liên bang Nga, Thượng tướng Andrei Serdyukov

Khi thông báo về việc bổ nhiệm tướng Serdyukov làm tổng chỉ huy sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Kazakhstan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã nhấn mạnh tất cả các lữ đoàn và sư đoàn Nga được triển khai “đều từng trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt và có kinh nghiệm thực chiến”.

Thượng tướng Serdyukov là một vị chiến tướng giỏi, có thể khẳng định như vậy, bởi ông đã trực tiếp chỉ huy quân đội Nga tiến hành các chiến dịch ở Chechnya, Crimea và Syria với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn.

Với tư cách là Tham mưu trưởng Quân khu phía Nam Quân đội Nga, ông đã tham gia vào các hoạt động ở Ukraine từ năm 2014 và đến năm 2019 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Lực lượng quân sự Nga tại Syria, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Việc Nga điều động tướng Serdyukov tiếp tục đảm trách sứ mệnh giúp ổn định tình hình sau các cuộc bạo loạn đẫm máu ở Kazakhstan đã chứng tỏ là một quyết định đúng đắn.

Ngày 9/1, đích thân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gọi điện thông báo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng tình hình đất nước ông đang “dần tiến tới ổn định", đồng thời bày tỏ lòng biết ơn cũng như đánh giá cao vai trò của CSTO đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới Kazakhstan hỗ trợ đập tan bạo lực trên đường phố.