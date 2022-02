Mới đây, tại chương trình Nguyễn Tiến Dũng Show, danh ca Trang Thanh Lan đã tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề.



Tôi tiếc cho Quang Minh – Hồng Đào

Tôi là một ca sĩ nhưng cũng lấn sân sang sân khấu hài được nhiều năm rồi. Trong làng hài, tôi rất tiếc cặp đôi Quang Minh – Hồng Đào.

Trang Thanh Lan

Họ là cặp đôi đang gặp thời, lên như diều gặp gió, lại rất nổi tiếng, vậy mà lại đứt gánh giữa đường, tôi nhìn mà thương lắm. Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên tôi không thể bàn luận sâu hơn được.

Bản thân tôi cũng giống vợ chồng Quang Minh – Hồng Đào, sự nghiệp đang lên cũng đứt gánh với chồng, không đi tiếp cùng nhau được nữa. Nhiều người tiếc cho tôi nhưng chỉ chính tôi mới hiểu vì sao mình làm thế.

Nói về tâm linh thì là duyên đã tận, duyên hết thì mọi thứ tự động chấm dứt. Nhiều cặp vợ chồng ở với nhau đến chán ngán, nhìn thấy nhau là muốn gây lộn nhưng vẫn không bỏ được nhau vì họ còn duyên.

Ngược lại, nhiều cặp đôi đang yêu nhau tha thiết lại vì biến cố, ngăn trở nào đó mà dang dở. Đó là do họ hết duyên, chuyện hết sức bình thường.

Tuổi này mà còn điên tình, người ta cười tôi chết

Cũng trong nghề hài này, nhiều diễn viên hài bị hết duyên với nghề. Cái hài của họ bị cũ nên dù từng là tên tuổi lẫy lừng nên khán giả không cười nữa.

Trang Thanh Lan diễn hài cùng Hoài Linh

Tất nhiên, phần lớn thành công của nghệ sĩ hài là do kịch bản nhưng nếu nghệ sĩ đó còn duyên thì nói câu nào ra người ta cũng cười hết.

Dù kịch bản có hơi dở nhưng vào bàn tay nghệ sĩ đó, họ sáng tạo thêm thì vẫn hay, rồi lên diễn chỉ cần nói một vài câu là khán giả thích thú.

Tóm lại, việc nghệ sĩ hài hết duyên với nghề tôi nghĩ do hai yếu tố. Thứ nhất là do Tổ không đãi nữa nên diễn vô duyên. Thứ hai là do kịch bản không còn thích hợp nữa.

Ngoài ra, còn do quy luật đào thải nữa. Vẫn là nghệ sĩ đó, cách diễn đó, điệu bộ đó nhưng khán giả coi không thể nào cười được.

Với lại, làm hài mà muốn khán giả cười là phải bám sát thực tế xã hội, nắm được các trend khán giả đang theo dõi.

Trong lĩnh vực hài, tôi nổi tiếng với kiểu vai ác, dữ dằn. Tôi cũng không hiểu sao, nhưng ngay từ khi bước chân vào làng hài, các trung tâm, đạo diễn đã đưa cho tôi kiểu vai ác.

Đó cũng là cái duyên của tôi, dù ở ngoài tôi tự thấy mình rất hiền, không hề ác hay dữ dằn với ai. Tôi còn sống rất tình cảm.

Việc diễn vai ác hợp là cái trời cho tôi, là duyên của tôi với nghề. Tôi thành công từ kiểu vai này nên soạn giả cứ thế đưa cho tôi diễn.

Tôi cũng từng diễn vai bi nhưng không để lại ấn tượng lắm với khán giả. Tôi diễn bi mà chỉ có tôi khóc, tôi tự diễn tự khóc. Tôi diễn những vai điên tình nhưng tôi chỉ điên tiền thôi, tuổi này mà còn điên tình chắc người ta cười tôi chết.

https://soha.vn/tuoi-nay-ma-con-dien-tinh-nguoi-ta-cuoi-toi-chet-20220216012406889.htm