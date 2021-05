Tước danh hiệu CAND 2 người, đề nghị xử lý về mặt Đảng 4 cán bộ Công an Đồ Sơn

Tối 19/5, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tước danh hiệu CAND đối với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy - Công an quận Đồ Sơn.

Ngoài ra, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định tước danh hiệu CAND đối với Thượng úy Đồ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an quận Đồ Sơn.

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Hải Phòng cũng đã thống nhất với Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn tiến hành thủ tục đề nghị khai trừ đảng đối với 4 cán bộ nêu trên.

Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đánh giá, đây một bài học trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế, quy trình công tác; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị trong mọi mặt công tác tại cơ sở.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố 4 công an quận Đồ Sơn.

Trước đó, ngày 20/1/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt giữ Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.



Đến ngày 11/5/2021, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy), Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Các cán bộ công an này bị khởi tố, bắt tạm giam do đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm bay lắc tại quán karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). Cụ thể, ngày 13/11/2020, Đội điều tra tổng hợp và Đội quản lý hành chính (Công an quận Đồ Sơn) đã đột kích quán karaoke Hải Sơn và phát hiện 28 người sử dụng trái phép chất ma túy tại đây. Trong số này, 25 người xét nghiệm có kết quả dương tính chất ma túy.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, những người này lần lượt được thả, dù theo quy định giám định cần làm rõ có yếu tố tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Hồ sơ vụ việc này cũng có dấu hiệu bị làm sai lệch.