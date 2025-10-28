Tung 300 máy bay hoạt động ở chiến sự

Theo ông Anatoly Khrapchinsky, cựu sĩ quan Không quân Ukraine và hiện là phó giám đốc một công ty tác chiến điện tử, phát biểu trên truyền hình Ukraine, Nga đang ném khoảng sáu nghìn quả bom dẫn đường trên không (GAB) vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine mỗi tháng,

Ông Khrapchinsky cho biết thêm rằng, có khoảng 300 máy bay và chín sân bay được sử dụng cho các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Ukraine và việc đánh chặn các loại bom GAB được Nga sử dụng là điều cực kỳ khó khăn.

“Hàng tháng, đối phương ném xuống khoảng sáu nghìn quả bom vào lãnh thổ Ukraine. Quân Nga cũng sử dụng chín sân bay đang hoạt động và khoảng 300 máy bay chiến đấu và trực thăng được triển khai cho các cuộc không kích và hộ tống” - ông Khrapchinsky nói.

Vị chuyên gia này cũng đề xuất một số giải pháp khiến máy bay Nga khó sử dụng các loại bom có điều khiển này.

Cụ thể, ông đề xuất sử dụng tên lửa không đối không tầm xa, có thể được lắp dưới cánh của nhiều loại máy bay khác được phương Tây cung cấp như: F-16, Mirage và các chiến đấu cơ Liên Xô thuộc dòng MiG, Sukhoi của Ukraine để đẩy lùi máy bay Nga.

Chuyên gia cũng lưu ý về việc tấn công vào các cơ sở sản xuất bom đạn của Nga, với lí do là sự ngăn chặn việc Không quân Nga sở hữu chúng dễ hơn là việc đánh chặn một số lượng lớn bom đạn như vậy.

Khrapchinsky làm rõ rằng, mặc dù khó khăn nhưng Quân đội Ukraine vẫn phải tiếp tục kháng cự.

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có các phương tiện và nền tảng phù hợp và để đối phó hiệu quả với Không quân Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine cần phải có “một lực lượng không quân toàn diện”.

Máy bay chiến đấu có thể phóng tên lửa không đối không từ khoảng cách 185 km, cộng với sự hiệu quả của máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không, với chức năng phát hiện và điều phối tấn công mục tiêu, có đủ khả năng ngăn chặn hoạt động của máy bay Nga, từ đó giảm hiệu quả sử dụng bom.